VfR-Präsidiumssprecher: „Am ersten Januar wird das Insolvenzverfahren eröffnet“

Mit Abpfiff der Partie gegen die TSG aus Balingen beginnt für die Fußballer des VfR Aalen die Winterpause oder vielmehr der Urlaub. Aus diesem wird die Mannschaft von Trainer Tobias Cramer am 16. Januar zurückkehren. So viel steht bereits fest. Zwei Testspielgegner hat der Fußball-Regionalligist aus Aalen bereits gefunden. Es warten Schweinfurt und „sehr wahrscheinlich“ Freiberg auf die Aalener Fußballer.

Finale Planung steht noch aus

Der Spielort und die genauen Termine stehen noch nicht fest. Da bittet VfR-Geschäftsführer Giuseppe Lepore noch um Verständnis: „Wir müssen die Planungen noch final festzurren und mit dem Insolvenzverwalter Rücksprache halten.“

Im Fokus steht allerdings zunächst der kommende Gegner, die TSG aus Balingen. „Da wollen wir endlich die Seuchenserie beenden“, sagt Lepore klar und hofft damit auf einen erfolgreichen Abschluss des Spieljahrs 2022.

Korb und Odabas fehlen

Nicht mit dabei sein werden Sascha Korb (Gelbsperre) und Ali Odabas (Rot nach Notbremse). Hier gab die Regionalliga die Dauer der Sperre an diesem Donnerstag bekannt: zwei Spiele. „Es sind zwei Säulen, die uns fehlen“, gibt Lepore unumwunden zu: „Das muss man aber dennoch so annehmen.“ Genauso wie das Wetter, das dem VfR aus Aalen zum Abschluss des Pflichtspieljahres noch einmal Schnee bescheren könnte. Für Lepore selbst beginnt nach diesem Samstag natürlich noch nicht der Urlaub. Es liegt schließlich noch viel Arbeit vor ihm und seinen Mitarbeitern. Stichwort: Insolvenz. Dort gibt es noch keinen neuen Stand.

Verein arbeitet an Insolvenzplan

„Am ersten Januar wird das Insolvenzverfahren eröffnet“, sagt VfR-Präsidiumssprecher Michael Weißkopf, der sich noch einmal für die ausgefallene Mitgliederversammlung entschuldigt. Man wolle bis Januar weitere Fakten schaffen, das habe so auch der Insolvenzverwalter empfohlen. „Wir haben mit Fans und Sponsoren schon Gespräche gehabt und das ganze Gremium ist auch weiter unterwegs und versucht die aktuelle Situation zu erläutern“, versichert Weißkopf in Sachen Kommunikation nicht untätig zu sein. Außerdem halte er die Mannschaft ständig auf dem Laufenden. Derzeit arbeitet der Verein mit Hochdruck am Insolvenzplan. „Wir hoffen, dass wir den Plan gegen Mitte oder Ende März verabschieden können“, stellt er in Aussicht: „Dazu müssen allerdings alle Einsparungen und anderes, das wir uns vornehmen, belegbar sein. Wir werden hoffentlich im Januar und Februar die zweite Rate von unseren Sponsoren bekommen. Die werden uns bis März, beziehungsweise Mitte April reichen“, so der Präsidiumssprecher: „Danach gibt es eine Lücke und die gilt es über den Insolvenzplan zu schließen. Das ist die Aufgabe.“