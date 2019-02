VfR: „Online“ bei Prüfling Bierofka

Der angehende Fußballlehrer Daniel Bierofka (40) steht an diesem Montag vor einer Doppelaufgabe. Auf ihn wartet der erste Teil der schriftlichen Prüfung zum Fußballlehrer, Thema „Fußballlehre“. Und dann kommt da dieser hochmotivierte VfR Aalen, der unter seinem Fußballlehrer Rico Schmitt (50) die „Mission Impossible“ startet. Diese Überschrift hatte Schmitt bei seinem Amtsantritt am Mittwoch seiner Aufgabe im Abstiegskampf mit dem VfR gegeben und das Spiel bei 1860 München wird die erste schwierige Prüfung. „Es geht darum, gemeinsam Erfolg zu haben“, erklärte Schmitt vor dem ersten von 16 verbleibenden Spielen in der 3. Fußball-Liga.

Der VfR-Tross reiste dazu am Sonntag nach München, um an diesem Montag um 18.60 Uhr – also um 19 Uhr – im altehrwürdigen Stadion an der Grünwalder Straße die Aufholjagd nach dem Trainerwechsel zu beginnen – und alle Spieler sind fit. Schmitt stellte den VfR-Kader auf Null, jeder hatte seine Chancen in den ersten Tagen nach der Entlassung von Vorgänger Argirios Giannikis am vorigen Sonntag. „Wir brauchen Jungs, die online sind“, machte der Neu-Coach klar. Also voll da.

Nach einem Training am Morgen geht es am frühen Abend zu den Löwen. Und da wartet ein Bierofka, der die erste wichtige Aufgabe hinter sich gebracht hat. „Das ist doppelte Anspannung“, erklärte der Löwe durch und durch zu seiner Situation im Vorfeld. „Das Adrenalin kommt mir wahrscheinlich aus den Ohren heraus.“ Bierofka hat eines längst gelernt in der 3. Liga – die Leistungsdichte ist extrem hoch. Und auch ob des besseren Tabellenplatzes (14.) sieht er die Löwen nicht in der Favoritenrolle gegen das Schlusslicht. „Das mag von der Tabellensituation stimmen. Aber Aalen hat im Winter nachgelegt“, merkte der Trainer bezüglich der sechs VfR-Neuzugänge an. Und jetzt auch noch auf der Trainerposition. Damit kennt sich Bierofka in dieser Saison aus. Zum fünften Mal treffen die Münchner auf einen Gegner, der gerade einen Trainerwechsel hinter sich hat.