VfR: Niederlage bei Paterok-Rückkehr

Auf den letzten Metern bei der weitesten Auswärtsfahrt des VfR Aalen in der Fußball-Regionalliga muss man noch einmal einen Gang zurückschalten. Zumindest, wenn man mit einem handelsüblichen Reisebus unterwegs ist. Es geht bergauf.

Tim Paterok (29) kennt den Weg hinauf zum Stadion zu Haiger in- und auswendig. Einmal durchs Dorf, hoch droben sieht man dann die in den vergangenen zwei Jahren gewachsene, neue Arena des TSV Steinbach Haiger, für den Paterok von 2018 bis zum Sommer dieses Jahres das Tor hütete. Das tut er seit vergangenen Dienstag in Punktspielen für den VfR und wie der Spielplan es so will, hatte gleich seine erste Auswärtsfahrt mit dem VfR die Destination Haiger.

Diesmal hielt er, wie noch am Dienstag beim 1:0-Sieg gegen den FC Gießen sein altbekanntes Gehäuse nicht sauber. Der VfR verlor an diesem Samstag bei einem der Meisterschaftskandidaten und neuen Tabellenführer der vierten Liga vor 932 Zuschauern mit 0:1 (0:1).

Also gelang dem VfR auch bei seinem zweiten Besuch in Haiger nach dem Drittliga-Abstieg 2019 kein Treffer, zuletzt fuhr man einem 0:0 nach Hause, zumindest nicht mit leeren Händen. Noch am Dienstag konnte Paterok einen frühen Aalener Rückstand verhindern, nun netzte der Gegner früh ein, die Gastgeber aus dem Siegerland erzielten nach einem Konter nach Aalener Ballverlust (nicht das erste Mal in dieser Saison) schon in der siebten Minute den Siegtreffer durch Jonas Singer nach Pass von David Nieland und Paterok war das erste Mal im Aalener Tor bezwungen.

Immerhin ließen sich die Aalener im weiteren Verlauf defensiv nicht ein weiteres Mal überrumpeln oder/und Paterok war zur Stelle. Sein neuer Trainer Uwe Wolf änderte seine Startelf nach dem Gießen-Spiel auf einer Position: Für Eduard Heckmann startete Kristjan Arh Cesen auf der linken Außenbahn. Offensiv fehlte allerdings die Durchschlagskraft für einen eigenen Treffer (auch nicht das erste Mal in dieser Saison).

So bleibt es dabei: Aalen kann bisher nur gewinnen (zwei Mal) oder verlieren (fünf Mal). Am kommenden Samstag kommt die SG Sonnenhof Großaspach (6.) zum Ländle-Duell gegen den VfR (16.) in die Ostalb Arena. Die Stimmung im Mannschaftsbus bei der Haiger-Rückfahrt mit Paterok und Co.: Kann man sich ja denken ...