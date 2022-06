VfR-Nachwuchs schafft den Klassenerhalt

Nach dem Abpfiff nach 94 Minuten war die Freude groß – das Remis reichte für den Klassenerhalt. Nach dem 2:2 am letzten Spieltag gegen den SV Sandhausen: U 19 des VfR Aalen schafft den Klassenerhalt in der EnBW-Oberliga.

Zunächst sah es allerdings alles andere als gut aus. Die U 19 geriet bereits in der siebten Spielminute in Rückstand, während beide Konkurrenten um den Klassenerhalt, Löchgau und Walldorf, in Führung gingen. Und es kam noch schlimmer. In der 26. Minute erzielten die Gäste den zweiten Treffer.

In der Halbzeitpause haben die Trainer Kosturkov und Hutzenlaub offensichtlich die richtigen Worte gefunden, denn was die Mannschaft in der zweiten Halbzeit zeigte, war über weite Strecken mehr als oberligareif. Mit einem Doppelschlag in der 60. und 61. Minute erzielte die U 19 den Ausgleich, während auf den anderen Plätzen die Konkurrenten nahezu zeitgleich Gegentore hinnehmen mussten.

Somit spielt die U 19 des VfR Aalen auch im zwölften Jahr in Folge in der Oberliga. „Glückwunsch an die U 19 und ihr Trainerteam. Die Leistung im Endspurt war grandios, waren es am 19. Spieltag noch fünf Punkte zum rettenden Ufer. Der VfR Aalen bedankt sich bei der Mannschaft und dem scheidenden Trainerteam“, heißt es vonseiten des Vereins.