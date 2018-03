VfR-Nachwuchs erspielt sich Platz vier

Beim württembergischen Finale um den Sparkassen Junior-Cup in Nattheim haben die U-13-Fußballer des VfR Aalen den vierten Platz belegt. Nach insgesamt sieben Qualifikationsrunden erreichten die Aalener das Finalturnier der letzten Acht von über 1 100 teilnehmenden Mannschaften.

In zwei Vierer-Gruppen traten die Mannschaften in der Ramensteinhalle an, um den württembergischen Meister zu ermitteln. In der Gruppe A setzten sich die Vertreter des Bezirks Kocher-Rems gegen Hollenbach, Schluchtern und Ehingen/Rottenacker als Gruppensieger durch und qualifizierten sich fürs Halbfinale. In der Gruppe B lag der FV Ravensburg vor dem SSV Reutlingen.

Im ersten Halbfinale trafen zwei gleichwertige Mannschaften aufeinander. Den Reutlinger Führungstreffer glich der VfR-Nachwuchs postwendend aus. Auch nach dem erneuten Rückstand gegen das Team von der Achalm ließ sich Aalen nicht beeindrucken. Kurz vor Spielende erzielte der SSV Reutlingen dann über einen Konter die Entscheidung.

Spannung ist raus

Im zweiten Halbfinale setzte sich der FV Ravensburg knapp mit 1:0 gegen Ehingen/Rottenacker durch. Dadurch trafen die Aalener im kleinen Finale auf Ehingen/Rottenacker. Es war dem gesamten Team anzumerken, dass nach der unglücklichen Niederlage im Halbfinale ein wenig die Spannung fehlte. Allem Bemühen zum Trotz fanden die Ruppert-Schützlinge nicht mehr in den Spielfluss, der sie in der Vorrunde ausgezeichnet hatte. Am Ende musste man sich mit 1:2 geschlagen geben. Turniersieger und württembergischer Meister wurde der SSV Reutlingen durch einen 2:0-Erfolg über den FV Ravensburg.