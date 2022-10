VfR nach sechs sieglosen Spielen: Mindestens anders auftreten

Sechs Spiele sieglos, mindestens zwei schwache Auftritte gegen Steinbach und zuletzt gegen Mainz II – der VfR Aalen ist mal wieder im Krisenmodus in der Regionalliga Südwest. „Wir sind alle sehr enttäuscht gewesen“, sagt VfR-Trainer Tobias Cramer mit Blick auf den Auftritt seiner Mannschaft im vergangenen Heimspiel. Der 14. Tabellenplatz mit elf Punkten und mageren drei Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge ist die Realität nach einem traumhaften Saisonstart. An diesem Sonntag (14 Uhr) wartet der Bahlinger SC (Tabellen-10., 16 Punkte) auf die Aalener, die haben nach zuletzt vier Siegen in Folge zuletzt zwei Pleiten eingefahren. Der Druck allerdings, der lastet auf der Mannschaft von Tobias Cramer. Was macht Hoffnung?

Vielleicht die Kabinenaussprache mit der gesamten Mannschaft und die baldige Rückkehr von Ali Odabas und Tim Schmidt. Das Innenverteidiger-Duo wird allerdings in Bahlingen am Kaiserstuhl noch fehlen. Doch Cramer macht Hoffnung, dass zumindest Schmidt am Montag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann. Vielleicht auch Odabas. „Er hat bereits Lauftraining auf dem Platz gemacht in den vergangenen drei Tagen“, freut sich Cramer verweist aber auf die Tatsache, dass Odabas sich immer noch in der Reha befinde. Bei Schmidt indessen sei der Muskel komplett ausgeheilt. Schon für das Duell mit dem Bahlinger SC an diesem Sonntag wieder mit eingeplant ist Mehmet Bagci, dessen Bluterguss von der medizinischen Abteilung des Regionalligisten „super herausgearbeitet wurde“. Ein Fragezeichen steht noch hinter einem Einsatz von Sean-Andreas Seitz (Erkältungssymptome). „Bei Leon wird es sicher für Sonntag nicht reichen.“ Volz solle sich nach seinem grippalen Infekt erst vollständig auskurieren.

Die Fahrt nach Bahlingen werden indessen 15 Feldspieler und zwei Torhüter der Aalener in Angriff nehmen. Das Ziel: ein besserer Auftritt als zuletzt. „Die Jungs haben gut gearbeitet“, sagt Cramer mit Blick auf die Trainingswoche: „Wir mussten viel aufarbeiten und haben die Dinge angesprochen, die nicht gut waren.“ Den Gegner aus Bahlingen kann Cramer sehr gut einschätzen. Zwei Akteure kennt er bereits aus gemeinsamen Zeiten bei Hessen Kassel. „Mit Hasan Pepic und Shqipon Bektasi habe ich in den vergangenen Jahren immer wieder Kontakt gehabt.“ Bahlingen sei ein gestandener Regionalligist und daher sei eines klar: „Es wird sicherlich ein Fußballspiel werden, das über die Zweikämpfe gewonnen oder verloren wird.“ Die Grundtugenden im Fußball sind also gefragt. „Wir brauchen mehr Körperlichkeit auf dem Platz, als letzte Woche.“ Cramer nimmt daher durchaus die Mannschaft in die Pflicht: „Jetzt ist es an der Mannschaft, die Dinge, die wir erarbeitet haben, zumindest zu 80 Prozent umzusetzen.“ Fehler, die mache schließlich jeder. Auch sich und sein Trainerteam nimmt er da nicht aus. „Wichtig ist, dass das Umfeld, die Zuschauer merken, dass die Mannschaft alles reinwirft.“ Das wurde auch im von Cramer als „Teammeeting“ bezeichneten Treffen in der Kabine noch einmal angesprochen. „Dem einen oder anderen war die Drucksituation, unter der wir hier arbeiten, nicht klar.“ So sei zumindest der Eindruck nach dem Spiel gewesen. Der VfR werde in der Region kritisch beäugt. „Teilweise auch zu kritisch.“ Von Beschimpfungen in den Sozialen Medien, die Cramer selbst meidet, mal ganz abgesehen. Eines gelte seiner Meinung nach für alle im Verein: „Alle haben die Pflicht, so zu arbeiten, dass es dem Verein gutgeht.“

Am besten wären da sicherlich drei Punkte für den VfR gegen den BSC. Gerne auch ein „dreckiger Sieg“. „Mit Kusshand würde ich den nehmen“, sagt Cramer mit einem Schmunzeln und fügt an: „Einen klaren aber auch. Hauptsache, überhaupt mal wieder einen.“ Nach sechs Spielen ohne Sieg verständlich.