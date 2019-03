VfR nach 1:1 gegen Zwickau: Ein Rück- statt Fortschritt

Wieder kein zweiter Sieg in Folge. Der VfR Aalen tritt im Abstiegskampf der 3. Liga auf der Stelle. Nach der magischen Nacht in Karlsruhe, folgt der stürmische Nachmittag auf der heimischen Ostalb. Allerdings bezieht sich das stürmisch mehr auf das Wetter, als auf die Leistung der Aalener.

„Es ging noch einmal ein deutlicher Ruck durch die Mannschaft“, sagte Rico Schmitt auf der Pressekonferenz nach dem Remis gegen Zwickau und fügte an: „Alle in der Mannschaft setzen alles daran, um das Unmögliche möglich zu machen.“ Was in Karlsruhe am vergangenen Mittwoch von der ersten Minute an zu spüren war, fehlte in der ersten halben Stunde gegen Zwickau. „Der Wind“ sei ein entscheidender Faktor gewesen, warum es bei den Aalener am Anfang der Partie nicht wie gewünscht funktioniert hatte. Das will Royal-Dominique Fennell allerdings nicht als Ausrede verstanden wissen. Aber „die Bälle kommen bei Gegenwind einfach postwendend zurück“. „Wichtig ist, dass man mit einem blauen Auge davonkommt, wenn man nicht so im Spiel ist. Wir haben aber das 0:1 bekommen“, sagte Schmitt. Seine Mannschaft sei in der Phase „immer ein Schritt zu spät gewesen und die zweiten Bälle haben uns in der ersten Hälfte nur zu 30 Prozent gehört“. Dass habe sich dann aber durch die Umstellung auf zwei Achter („Fennell deutlich vor der Abwehr“) geändert. „Wir haben uns reingebissen und verdient den Ausgleich gemacht“, stellte Fennell klar. „Leider“ habe es dann nicht zu mehr gereicht. Seine beiden Chancen zur Führung vereitelte der Gästekeeper „stark.

Nun wartet Köln

Viel Zeit zum analysieren bleibt nun nicht. Gegen Fortuna Köln an diesem Freitag müssen die Aalener wieder auf Sieg spielen – mit oder ohne Wind. Wenn es blöd läuft dann könnte sich der Abstand zum rettenden Ufer (aktuell sieben Punkte auf Braunschweig) am Mittwoch gar auf acht Punkte erhöhen. Dann trifft Cottbus im Nachholspiel auf Unterhaching und könnte bei einem Sieg über den Strich springen und Boden gutmachen. Ob Patrick Funk am Freitag wieder mit dabei ist, wird sich unter Woche klären.

„Er klagte über Schwindelgefühle“, sagte Schmitt unmittelbar nach der Partie. In dieser war Funk mit einem Gegenspieler zusammengeprallt und musste durch Marvin Büyüksakarya frühzeitig ersetzt werden. „Ein Riesenkompliment an Marvin. Er hat seine Sache sehr gut gemacht. Das ist keine Selbstverständlichkeit“, so Schmitt weiter. Er könnte somit auch der Ersatzmann in Köln sein, sollte Funk tatsächlich ausfallen.