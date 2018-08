VfR muss nach Bissingen

Der VfR Aalen muss in der dritten Runde des WFV-Pokals beim FSV Bissingen antreten. Per Zufallsgenerator im DFBnet durch Spielbetriebs-Leiter Thomas Proksch ist am Donnerstag die nächste Runde im Wettbewerb um den DB Regio-wfv-Pokal der Herren 2018/19 ausgelost worden. Die Aalener waren durch einen 1:0-Sieg am Mittwochabend beim Landesligisten FC Gärtringen weitergekommen.

Gespielt wird wie in Runde eins und zwei in vier Gruppen nach Landesliga-Gebieten. Aalens Drittliga-Konkurrent SG Sonnenhof Großaspach ist zu Gast bei der Neckarsulmer Sportunion. Die Stuttgarter Kickers treffen auf Oberliga-Konkurrent TSG Backnang, Spieltermin für die dritte Runde ist grundsätzlich Mittwoch, 29. August. Die genauen Ansetzungen werden in Absprache mit den beteiligten Vereinen (unter Beachtung der bereits angesetzten Meisterschaftsspiele) vorgenommen und sind dann aktuell unter fussball.de zu finden. Heimspielrecht hat bis zum Finale der unterklassige Verein.

Titelverteidiger SSV Ulm 1846 Fußball, der in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Vorjahressieger Eintracht Frankfurt am 18. August 2018 um 15.30 Uhr antreten wird, greift nach zwei Freilosen nun in der dritten Runde ebenfalls in den Pokal-Wettbewerb ein. Die Ulmer Spatzen fahren zum klassentiefste Verein im Pokalwettbewerb zum 1. FC Eislingen (Kreisliga A).

Das Achtelfinale des DB Regio-wfv-Pokals wird am Donnerstag, 6. September, ausgelost.