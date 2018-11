VfR: Morys und Papadopoulos in Unfall verwickelt

Kleiner Schock beim Fußball-Drittligisten VfR Aalen. Wie VfR-Trainer Argirios Giannikis soeben auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Eintracht Braunschweig mitgeteilt hat, sind Matthias Morys und Antonios Papadopoulos nach einem Auffahrunfall derzeit noch im Krankenhaus.

„Sie klagten über Schwindel und Kopfschmerzen, aber gebrochen ist nichts“, sagt Giannikis und fügt an: „Es sieht nach einem Schleudertrauma aus.“ Auf das Auto der beiden Aalener Spieler war am Donnerstag auf der Fahrt zum VfR-Training ein anderes Auto aufgefahren. „Man muss sehen, was der Aufprall bei den beiden ausgelöst hat und ob die beiden eine Option für das Spiel an diesem Samstag in Braunschweig sein werden.“