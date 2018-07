VfR: Montagabend in Großaspach

Montagabend in Großaspach - normalerweise nicht viel los. Vielleicht aber etwas mehr, wenn das Ländle-Derby der 3. Fußball-Liga steigt. Der VfR Aalen bestreitet gegen die SG Sonnenhof Großaspach sein erstes Montagspiel der Saison am 3. September beim selbst ernannten „Dorfklub“. Die Montagspiele sind neu in der dritthöchsten deutschen Spielklasse.

„Für ein erstes Montagspiel ist es eine Partie, mit der wir leben können. Das Gute ist: Wir haben eine kurze Anreise“, erklärte VfR-Sprecher Sebastian Gehring. „Ich hoffe, dass wir eine große Zuschauerkulisse haben werden.“

Um 19 Uhr wird das Spiel in der mechatronik Arena angepfiffen - und dort werden dann wohl auch mehr Zuschauer als gewöhnlich zu Gast sein, bildeten die Großaspacher in der vorigen Spielzeit den vorletzten Platz im Zuschauer-Ranking (Durchschnitt: 1963). Aber: An einem Samstag hätte diesen Spiel vermutlich noch mehr Anhänger. Die Partie schließt den sechsten Spieltag ab. Der Deutsche Fußball-Bund hat die Spieltage vier bis zehn zeitgenau angesetzt. Zu einem weiteren Duell zweier baden-württembergischer Mannschaften kommt es erneut unter der Woche. Am Mittwoch, 26. September, 19 Uhr, empfängt der VfR den Karlsruher SC. Die Saison startet für die Aalener, wie berichtet, auch mit einem Heimspiel. Am 28. Juli, 14 Uhr, ist Wehen Wiesbaden erster Gast in der Ostalb-Arena.