VfR mittendrin – Zuschauerrekord in der 3. Liga

In der elften Saison seit ihrer Gründung im Jahr 2008 hat die 3. Liga einen neuen Zuschauerrekord aufgestellt. Exakt 3 090 122 Besucher strömten in der gerade abgelaufenen Spielzeit bei den insgesamt 380 Partien in der dritthöchsten deutschen Spielklasse in die Stadien.

Damit wurde zum ersten Mal die Marke von drei Millionen Zuschauern überschritten. Im Schnitt kamen 8132 Fans pro Begegnung. Damit wurde die bisherige Bestmarke aus der Saison 2015/2016 (7071 Besucher pro Partie) um mehr als 1000 Zuschauer überboten.

Allein am 38. und letzten Spieltag verzeichneten die Drittligisten am Samstag – nicht zuletzt wegen der Hochspannung im Abstiegskampf – mit 101 575 Zuschauern (Schnitt: 10157) noch einmal einen herausragenden Wert. Nur am 1. Spieltag (112 814) waren es noch mehr. Kaiserslautern und Braunschweig führen Zuschauertabelle an Großen Anteil am Besucher-Boom hatten einige „Neulinge“ in der 3. Liga. Die vor einem Jahr aus der 2. Bundesliga abgestiegenen 1. FC Kaiserslautern (Schnitt: 21315) und Eintracht Braunschweig (18047) führen die Zuschauertabelle vor dem Aufsteiger TSV 1860 München (14953) an. Im Schnitt fünfstellige Kulissen pro Heimspiel können auch der FC Hansa Rostock (13 893) sowie die beiden nun Zweitligisten Karlsruher SC (13202) und Meister VfL Osnabrück (11955) vorweisen. Der VfR Aalen liegt mit einem Schnitt von 3647 auf dem 15. Platz.