VfR mittendrin: Das sagt der Regionalliga-Geschäftsführer

Die Zahl der Covid-Kranken in den Häusern der Oberschwabenklinik (OSK) ist noch überschaubar, aber das kann sich jederzeit ändern. „Momentan haben wir das gleiche Niveau wie letzte Woche, die Zahl schwankt um die 30“, sagt OSK-Pressesprecher Winfried Leiprecht. „Aber unser Krisenstab sagt, wir können in keinster Weise Entwarnung geben, die große Welle kann jederzeit kommen.“

Zehn Menschen sind inturbiert Momentan (Stand Montag, 6. April) werden an den OSK-Standorten in Ravensburg und Wangen 28 Patienten behandelt, die an der ...