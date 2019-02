VfR: Mit Leidenschaft zu drei Punkten

Der 30. September ist lange her. Genau an jenem Tag in 2018 landete der Fußball-Drittligist VfR Aalen (3:2 gegen Zwickau) seinen letzten Sieg. Ganz so lange dauert die Durststrecke der Spielvereinigung Unterhaching nicht. Die beschränkt sich nur auf das Jahr 2019. An diesem Mittwoch (19 Uhr) treffen die beiden Teams im Nachholspiel aufeinander und haben ein gemeinsames Ziel.

„Beide Teams wollen den Anschluss an die vorderen Plätze herstellen“, sagt VfR-Trainer Rico Schmitt. Doch bei den Aalenern (Tabellenletzter, 18 Punkte) bezieht sich das auf das rettende Ufer und bei der Spielvereinigung (Tabellensiebter, 35 Punkte) blickt man in Richtung der begehrten Aufstiegsplätze in die 2. Bundesliga. „Das Spiel ist für beide Seiten extrem wichtig“, pflichtet Unterhachingens Trainer Claus Schromm bei. Zehn Punkte beträgt der Abstand auf das rettende Ufer für die Aalener. Bei einem Sieg wäre es immer noch deren sieben – bei noch 13 Spielen. Folglich lautet die vorgegebene Marschroute von Schmitt auf der Pressekonferenz am Donnerstag zwar: „Wir wollen an die leidenschaftliche Partie am vergangenen Freitag anknüpfen und alles geben um das Spiel am Mittwochabend zu gewinnen.“ Bedeutet aber übersetzt eigentlich: die Aalener müssen es.

Alle Spieler stehen zur Verfügung

„Wir haben aus dem Spiel gegen Großaspach keine gesperrten oder verletzten Spieler mitgenommen und können aus dem Vollen schöpfen“, so Schmitt weiter.

Einzig noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte ist Lukas Lämmel (wieder im Mannschaftstraining) nach seiner ausgestandenen Sprunggelenksverletzung. „Lukas wird gegen Unterhaching nicht im Kader stehen“, stellt Schmitt klar. Mit dabei sein im Kader wird erstmals unter Schmitt Abwehrspieler Patrick Schorr. Zudem deutete der Sachse an, auch im dritten Spiel unter seiner Leitung wieder Änderungen vornehmen zu wollen. „Das Spiel hat Kraft gekostet und es ist der ernsthafte Gedanke da, den einen oder anderen frischen Impuls zu setzen“, fügt der Coach der Aalener an. Wir wollen gegen eine der spielstärksten Mannschaften der 3. Liga leidenschaftlich agieren und wir werden sicherlich unsere Chancen bekommen“, sagt Schmitt. Diese gelte es dann zu nutzen.

Anders als so oft in dieser Saison. Beim 1:1 gegen Großaspach war „nicht alles gut“. Vor allem in der Kommunikation auf dem Feld untereinander hat der Coach in den wenigen Tagen angesetzt. „Das Anlaufen, das Coaching untereinander, Hilfestellungen geben auf dem Feld und seine Mitspieler auch in manchen Situationen anzuleiten, das sind Dinge, die wir beispielsweise in den vergangen Tagen erarbeitet haben“, gibt der 50-Jährige einen Einblick in die kurze Vorbereitungsphase auf das wegen Schneefalls ausgefallen Spiel, das nun nachgeholt wird.

„Alle wissen um die Situation und daher wollen wir mit einer guten Kulisse die drei Punkte holen“, zementiert VfR-Abwehrspieler Thomas Geyer noch einmal den unbedingten Glauben der Mannschaft an die Mission Klassenerhalt. Die Hoffnung auf ein Ende der Negativ-Serie lebt. Sollte es am Ende nur bei dieser bleiben, rückt die Regionalliga ein weiteres Stückchen näher.