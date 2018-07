VfR mit guter Generalprobe, aber 0:1-Niederlage

Das sah schon ziemlich gut aus. Zumindest eine Halbzeit lang war nicht zu sehen, dass der VfR Aalen und Holstein Kiel nicht in einer Liga spielen. Die Aalener mussten sich aber nach einem guten ersten Durchgang dem Zweitligisten mit 0:1 (0:1) geschlagen geben - doch eine Woche vor dem Start in die Saison in der 3. Liga muss sich der VfR um Neu-Trainer Argirios Giannikis nach seiner Generalprobe nicht sorgen.

Die erste Halbzeit machte Lust auf mehr. Der Gast aus der 2. Liga wollte das Spiel machen, doch der VfR ließ einen letzten Gegner vor dem Pflichtspielauftakt nicht entfalten. Defensiv standen die Aalener kompakt, machten die Räume eng - und kamen aus ihrem temporeichen Umschaltspiel immer wieder gefährlich nach vorne, kreierten vier gute Chancen.

Für ein Raunen unter den 888 Zuschauern in der Ostalb Arena sorgte gleich zu Beginn nach einer Flanke von Sascha Traut ein fulminanter Volleyschuss von Patrick Schorr, den Kiels Torwart Kenneth Kronholm gerade noch um den Pfosten lenkte nach einer guten Viertelstunde. Traut und Luca Schnellbacher scheiterten in der Folge ebenso mit ihren Schüssen, die besten Möglichkeit vergab Matthias Morys im Eins-gegen-Eins-Duell mit Kronholm.

Statt komfortabel in Führung zu liegen, rannte der VfR in der zweiten Spielhälfte plötzlich einem Rückstand hinterher. Holstein-Stürmer Benjamin Girth stand im Strafraum frei und schob zum 1:0 ein (53.). Während die Aalener in der zweiten Spielhälfte - geprägt von vielen Wechseln - den Zugriff auf den Gegner verloren, hatten ihn die Kieler nun besser.

Doch der VfR ließ nur noch eine Chance der Störche, die auf der Rückreise vom Trainingslager in Bayern einen Stopp auf der Ostalb einlegten, zu. Die vereitelte Torhüter Daniel Bernhardt glänzend zehn Minuten vor dem Ende nach einem Kopfball von Janni Serra. Da hätte es schon 1:1 stehen können - wenn Natsuhiko Watanabe mit seinem Flachschuss nach Zuspiel von Marvin Büyüksakarya kurz zuvor erfolgreich gewesen wäre, der besten Gelegenheit in Hälfte zwei.

Für die Aalener steht zum Start am kommenden Samstag wieder ein Heimspiel an. Erster Gegner des VfR ist Wehen Wiesbaden.