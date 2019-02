VfR: Mit einem Wunsch ins Schicksalsspiel

Elf Spiele hat der Fußball-Drittligist VfR Aalen nicht mehr gewonnen. Dazu steht der Verein nach dem Sieg der Eintracht aus Braunschweig seit dieser Woche auf dem letzten Tabellenplatz der 3. Liga und nun kommt mit dem SV Meppen eine Mannschaft, die zuletzt einen 0:2-Rückstand gegen Uerdingen noch in einen 3:2-Sieg gedreht hat. Keine Frage, die Vorzeichen vor dem Heimspiel des VfR an diesem Sonntag (13 Uhr) sind alles andere als rosig.

Hinzu kommt ein weiteres Störfeuer, gelegt von der Führungsebene des Vereins. Noch in der Winterpause hatte die Führungsetage des VfR Aalen ihrem Trainer eigentlich den Rücken gestärkt, wohl aber mit der Maßgabe, er müsse aus den ersten drei Spielen in 2019 vier Punkte holen. Ein Ultimatum also, ausgesprochen und öffentlich gemacht von VfR-Sportvorstand Hermann Olschewski. „Gewusst habe ich davon nicht und es hat mich schon beschäftigt, wenn ich ganz ehrlich bin“, sagt Argirios Giannikis auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Meppen, fügt aber an: „Es geht nicht um meine Person.“

Vielmehr möchte er den Blick auf seine Arbeit richten, die heißt an diesem Sonntag gewinnen: „Wir haben alles noch in der eigenen Hand, aber wir müssen sechs Punkte aufholen. Die Situation ist nicht positiv.“ Nach dem erneuten Nackenschlag mit dem 2:1-Siegtreffer der Würzburger in der Nachspielzeit hat Stürmer Matthias Morys eigentlich nur einen Wunsch: „Ich wünsche mir gar kein Glück. Ich wünsche mir nur einmal kein Pech.“ Dennoch sagt er zum Gegentreffer, entstanden aus einer Standardsituation, aber auch: „Wir müssen endlich in allen Mannschaftsteilen auf einem stabilen Niveau spielen und dürfen uns nicht immer diese Blackouts leisten.“

Diese Aussage bezieht er dabei auch auf sich und seine Stürmerkollegen. „Natürlich haben wir wieder viele Chancen vergeben, aber wir schaffen es auch - außer gegen Köln - in jedem Spiel zu treffen und dann müssen wir als Mannschaft hinten auch mal die Null halten.“ Der Druck auf die Aalener nimmt mit jedem gespielten und nicht gewonnenen Spiel zu. Selbst Eintracht Braunschweig hat die Aalener nun in der Tabelle überholt.

Mehr als ein Drei-Punkte-Spiel

„Mich interessiert eigentlich nur, dass wir vier Mannschaften hinter uns lassen. Wenn Braunschweig jetzt vorbeizieht, dann müssen wir irgendwann andere hinter uns lassen“, sagt der 31 Jahre alte Stürmer der Aalener.

Für ihn sei es die bislang schwierigste Situation in seiner Karriere. Dennoch sitze jetzt keiner in der Kabine und lasse den Kopf hängen. Gegen Meppen (14.) stehen dem Vernehmen nach nun mehr als drei Punkte auf dem Spiel. Schließlich würde der Gegner mit einem Sieg den Abstand auf die Aalener auf elf Punkte ausbauen. 2100 Karten wurden bislang verkauft, eine Festung wird es also wieder einmal nicht werden. Gegen eine Mannschaft, die kampfstark ist und über eine starke Moral verfügt.

„Sie sind auch spielerisch nicht schlecht und haben gute Spieler“, fügt Morys an. Nicht mit dabei sein werden auf jeden Fall Patrick Funk (Gelbsperre) und Marian Sarr (Gelb-Rot). Ein Einsatz von Nicolas Sessa (Knieprobleme) ist noch fraglich, aber möglich. „Wir müssen bei ihm von Tag zu Tag schauen“, sagt Giannikis. Ein Ausfall des kreativen Mittelfeldspielers würde schwer wiegen. Eine Pleite noch mehr.