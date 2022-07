VfR-Keeper Witte: „Ich weiß, was es bedeutet Torhüter in Aalen zu sein“

Er trägt die Nummer Eins und damit die Nummer, die über Jahre beim VfR aus Aalen nur einer tragen durfte, Daniel Bernhardt. Die Aalener Legende hat auf der Ostalb Maßstäbe gesetzt, das Gesicht des Vereins in Deutschland seit 2009 mitgeprägt und mehr als einmal Geschichte mit dem VfR geschrieben. In dieser Saison allerdings wird Bernhardt (36 Jahre) in Aalen keine tragende Rolle mehr spielen. Aus einem ganz einfachen Grund, er hat seine Karriere beendet, nach seiner Schulterverletzung beenden müssen und mittlerweile bei den Würzburger Kickers eine Funktion übernommen. Seine Nummer, die trägt in Aalen nun Michel Witte (1,93 Meter) und damit ein 23 Jahre alter gebürtiger Pforzheimer und ehemalige U 16-Nationaltorwart mit einer bereits durchaus bewegten Karriere. Sebastian van Eeck hat mit Witte über seine Ziele in Aalen und seine Rolle im jungen Team des Regionalligisten um Trainer Tobias Cramer gesprochen.

Herr Witte, Sie sind die neue Nummer Eins in Aalen und folgen damit auf eine Vereinslegende. Kennen Sie Daniel Bernhardt eigentlich näher?

Persönlich kenne ich ihn leider nicht, aber ich kenne natürlich seine Geschichte und ich weiß, was er für eine Legende in Aalen ist. Dementsprechend kenne ich auch die Anforderungen und Ansprüche an die Torwartposition. Diese erfülle ich natürlich gerne mit so viel Fleiß wie möglich (lacht).

Und gerne auch so lange?

Ja, klar (lacht).

Da ist auch Ein-Jahres-Vertrag, den Sie unterschrieben haben, kein Hindernis?

Ich bin mit meiner Freundin und dem Hund hergezogen. Wir haben uns auch eine Wohnung genommen, daher ist es nicht so, dass wir was für den Übergang gesucht haben. Wir wollen gerne hier bleiben, auch längerfristig. Klar, geht es aber erst einmal darum, Leistung zu bringen. Ein Jahr Vertrag bietet immer die Möglichkeit, zu erkennen, ob für beide Seiten alles passt. Sollte es so sein, dann wird da sicherlich schnell eine Verlängerung erfolgen. Grundsätzlich ist es nicht so, dass ich gekommen bin, um nach einem Jahr wieder Ade zu sagen.

Sie haben bereits bei verschiedenen Vereinen gespielt. Darunter der VfB Stuttgart und der Karlsruher SC. Wie passt das zusammen?

Ich bin im Winter 2017 vom KSC zum VfB gewechselt, weil ich einen Anruf von Christian Gentner bekommen hatte und es hat ziemlich schnell gepasst. Klar ist es ungewöhnlich, da es ja schon eine kleine Feindschaft ist. Aber es geht eben nicht nur darum, sondern um die fußballerischen Aspekte. Die Perspektive beim VfB hat sich für mich damals einfach gut angehört und daher habe ich den Schritt in die U 19 (Bundesliga, Anm. d. Red.) gewagt. Da habe ich dann auch gespielt.

Bis eben der Wechsel in das sogenannte erste Herrenjahr anstand, oder?

Richtig. Da konnte mich in der zweiten Mannschaft in Stuttgart gegen Florian Kastenmaier (aktuell Fortuna Düsseldorf, Anm. d. Red.) nicht durchsetzen. Dann ging es nach Berlin zu BFC Dynamo und da habe ich dann ein wenig Regionalliga-Erfahrung gesammelt. Allerdings habe ich mir da mehr Spielpraxis erwünscht und auch versprochen bekommen.

Und ab ging es nach Luxemburg.

Ja und da lief es richtig gut. Zwei Jahre haben ich dort super Spielzeiten absolviert, aber jetzt wollte ich einfach wieder zurück nach Deutschland in die Heimat.

Es wurde die Regionalliga Südwest und damit Aalen. Warum?

Es gab mehrere Optionen, aber Aalen war die einzige richtig interessante davon. Die Gespräche waren nicht nur gut, die waren außergewöhnlich. Alle im Verein haben mir ein sehr gutes Gefühl gegeben bis heute. Ich spüre ein unheimliches Vertrauen in mich. Das ist nicht selbstverständlich. Ich weiß, was es bedeutet Torhüter in Aalen zu sein – auch für die Fans. Daher freue ich mich einfach, dass man mir hier speziell auf dieser Position das Vertrauen gegeben hat.

Wie haben Sie sich denn bislang auf der Ostalb eingelebt?

Es wird immer besser (lacht). Es sind die ganz normalen Dinge, die eben mit einem Umzug einhergehen. Ich bin in der Stadt und bei den Jungs sehr gut angekommen. Auch meine Freundin fühlt sich hier unglaublich wohl. Es hätte nicht besser kommen können.

Sportlich ist es noch schwer abzuschätzen. Schützenfeste gegen unterklassige Teams, Niederlage gegen Aachen oder 2:1-Sieg im WFV-Pokal gegen ein Landesligisten.

Ich finde, man darf nie vergessen, dass wir erst wenige Wochen in der Vorbereitung sind und vor allen Dingen eine junge Mannschaft sind. Wir haben viele neue Spieler, dass da noch nicht alles perfekt läuft, ist normal. Da ist schon ganz schön Luft nach oben und wir haben noch einiges an Arbeit vor uns. Wichtig ist, dass wir positiv bleiben. Es braucht etwas Zeit und die bekommen wir auch von unserem Trainer.

Wie viel fehlt Ihnen noch zur Topform?

Ich fühle mich fit und gut. Es waren drei intensive Wochen, in denen wir an die Grenzen gegangen sind. Das gehört in einer Vorbereitung dazu und ist völlig normal.

Sie haben zwei junge Kontrahenten um die Position des Torhüters. Wie viel Druck bauen Tom Österle (19 Jahre) und Maurice Brauns (19) auf?

Sie sind zwei junge und lernwillige Torhüter. Wir kommen super zurecht und wir pushen uns gegenseitig im Training. Natürlich schwingt da auch der Konkurrenzkampf mit. Beide sind jung und ehrgeizig, die wollen auch. Das merkt man zum Glück auch im Training. Das Verhältnis mit allen auch mit dem Torwarttrainer (Tobias Linse, Anm. d. Red.) ist außerordentlich gut. Da wird gearbeitet und da tanzt keiner aus der Reihe.