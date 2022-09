VfR: Kapitän bleibt weiter an Bord

Doppelter Grund zur Freude: Der Kapitän des VfR Aalen, Alessandro Abruscia, hat in der Partie gegen die Zweitvertretung des VfB Stuttgart seinen 200. Einsatz in der Regionalliga Südwest bestritten. Gleichzeitig hat sich an diesem Tag aufgrund einer Klausel sein Spielervertrag automatisch um ein weiteres Jahr verlängert. Somit bleibt der 32-Jährige dem VfR Aalen auch in der Saison 2023/2024 erhalten.

„Sandro Abruscia ist als Kapitän ein fester Bestandteil unseres Teams. Mit seiner Erfahrung ist er auch für die jungen Spieler eine wichtige Stütze. Dementsprechend freuen wir uns, dass er uns auch in der nächsten Spielzeit zur Verfügung stehen wird“, so VfR-Cheftrainer Tobias Cramer zur automatischen Verlängerung des Kapitäns. Abruscia wechselte im Sommer 2020 vom SSV Ulm zum VfR. Insgesamt kam er bisher 79 Mal in der Regionalliga Südwest zum Einsatz und erzielte 22 Tore.