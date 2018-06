VfR kann am Sonntag den Sack zumachen

Tabellen-13. gegen den 14.? Aalen gegen Ingolstadt (Sonntag, 13.30 Uhr, Scholz-Arena)? Das klingt auf den ersten Blick wenig prickelnd. Aber die 2. Fußball-Bundesliga präsentiert hier ihren ganz eigenen Charme: Während oben für Köln (braucht noch einen Sieg am Montag gegen Bochum) und Paderborn alles klar scheint, tummeln sich im Keller sechs Teams, die noch mehr oder weniger realistisch auf den Klassenverbleib hoffen – angeführt vom 13. VfR Aalen.

Während es für Schlusslicht Cottbus (24 Punkte) eher schlecht aussieht, stehen die Chancen für Aalen (37), Ingolstadt (36) FSV Frankfurt (34) und sogar Dresden (31) eher gut. Man kann es drehen und wenden wie man will: Der 31. Spieltag wird für den VfR Aalen ein besonderer. Im Heimspiel gegen den FC Ingolstadt kann der VfR endlich den Sack mit der Aufschrift „Klassenerhalt“ zumachen. Klares Ziel: 40 Punkte. Die sollten im Schlussspurt der 2. Liga reichen. 37 – denn so viele hat der VfR vor dem sonntäglichen Spiel – womöglich nicht.

Wiedersehen mit Hasenhüttl

Etwas Besonderes wird aber auch das Wiedersehen mit Ralph Hasenhüttl, dem Aalener Aufstiegstrainer, der mittlerweile bei den „Schanzern“ Regie führt. Ingolstadt hat das vergleichsweise ausgefallenere Restprogramm, unter anderem ein Heimspiel gegen Köln und den Abschluss in Cottbus.

Dem Spiel am Sonntag in Aalen kommt schon deshalb besondere Bedeutung zu, weil hier Richtungweisendes passieren kann. Beide brauchen einen Sieg. Für Aalen würde ein Dreier den Klassenerhalt bedeuten, aber selbst bei einem Remis hätte das Team von Stefan Ruthenbeck einen wichtigen Schritt gemacht und Ingolstadt auf Distanz gehalten.

Ingolstadt gewinnt Hinspiel

Das Hinspiel im Audi-Sportpark im November gewann Ingolstadt durch Treffer von Caiuby und Eigler mit 2:0. Trotzdem ist die Bilanz der beiden Teams gegeneinander ausgeglichen: Zwei Siege, zwei Niederlagen – darunter auch der Heimsieg der Aalener im DFB-Pokal (August 2013/3:0).

Auch der Blick auf den vergangenen Spieltag fällt für Ruthenbeck und Hasenhüttl ähnlich aus: Aalen verlor in Düsseldorf, Hasenhüttl war nach dem 1:2 zu Hause gegen Paderborn bedient: „Es gibt nichts Schlimmeres“ philosophiert Hasenhüttl im „kicker“, „als für ein gutes Spiel gelobt zu werden, in dem man keine Punkte holt.“ Tatsächlich präsentierten sich die „Schanzer“ gegen den Tabellenzweiten so, wie man es von einem ehrgeizigen Kellerkind erwartet: forsch, ansprechend, aber wenig kaltschnäuzig. Ein Manko beider Teams: Sucht man in der Torjägerliste der 2. Liga nach dem treffsichersten Schützen, muss man weit runter: Ingolstadts Philipp Hoffmann steht mit sechs Treffern auf Platz 20, Aalens Robert Lechleiter mit fünf auf Platz 32.

Restprogramm Aalen: Ingolstadt (H/20. April), St. Pauli (A/27. April), Union Berlin (H/4. Mai), Paderborn (A/11. Mai)

Restprogramm Ingolstadt: Aalen (A), Köln (H/25. April), Sandhausen (A/4. Mai), Cottbus (A/11. Mai).