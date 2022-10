VfR ohne Kapitän: Jung und kraftvoll gegen den Druck

Der Tabellen-14. SV Eintracht Trier (zwölf Punkte) steht zwar nur einen Platz über dem VfR Aalen, dennoch könnten die Formkurven nicht unterschiedlicher verlaufen. Während der Gegner im Heimspiel des VfR an diesem Samstag (14 Uhr, Ostalb Arena) seit nunmehr fünf Spielen ungeschlagen ist, haben die Aalener um Coach Tobias Cramer eine Seuchenserie von sieben Spielen ohne Sieg vorzuweisen. „Der Druck ist nach der Niederlage in Bahlingen enorm auf der Mannschaft“, sagt Cramer.

Die Elf von Trainer Josef Cinar scheint sich als Aufsteiger an die Regionalliga gewöhnt zu haben. Mit einem 1:1 gegen den Mitaufsteiger aus Freiberg hat Trier die Serie weiter ausgebaut und damit den kommenden Gegner aus Aalen überholt. Eine Momentaufnahme? Aktuell ist vieles denkbar. Selbst, dass Eintracht Frankfurt am Samstag in der Ostalb Arena gastiert? Sicher nicht. Auch wenn Stadionsprecher Michael „Flex“ Flechsler den Europa-League-Sieger auf der Pressekonferenz fälschlicherweise zunächst als den nächsten Gegner der Aalener ankündigte. Immerhin ein Lacher in schweren Zeiten. Der VfR, der nach der neuerlichen Niederlage in Bahlingen auf dem 15. Platz zu finden, ist weit davon entfernt, mit einer breiten Brust in das Duell an diesem Samstag zu gehen. Hoffnung machen die ersten 45 Minuten am Kaiserstuhl und Hoffnung, die gibt es auch bei Ali Odabas, der am Mittwoch seinen ersten Pass gespielt hat. „Er kam an und er hat diesen auch nicht mit einem schmerzverzerrten Gesicht gespielt“, sagt VfR-Trainer Tobias Cramer auf der Pressekonferenz vor dem wichtigen Heimspiel mit einem zumindest kleinen Schmunzeln im Gesicht. An eine Rückkehr in die Startelf ist aber weiter nicht zu denken. Wieder eingestiegen ins Training ist zudem Leon Volz (Infekt). Für ihn kommt ein Einsatz am Samstag aber sicher noch zu früh. Anders ist die Sachlage bei Tim Schmidt, der zuletzt gegen Bahlingen einen starken Kurzeinsatz feierte. „Er ist als Typ wichtig für die Mannschaft.“ Für 90 Minuten und die Startelf wird es aber dennoch noch nicht reichen. „Das Lazarett lichtet sich langsam“, sagt Cramer und hat gleich den nächsten Tiefschlag zu vermelden: „Sandro hat sich einen grippalen Infekt eingefangen und fällt aus.“ Ausgerechnet der Kapitän Alessandro Abruscia kann der Mannschaft also an diesem Samstag nicht helfen. „Es müssen die Jungen richten. Dass sie es können haben, das haben sie zum Ende der vergangenen Saison bereits bewiesen.“ Zu diesen gehört sicherlich auch Sean-Andreas Seitz, der wieder zur Verfügung steht.

Für die Position von Abruscia allerdings scheint Stefan Wächter, der richtige Mann zu sein. „Er fühlt sich auf der Zehn sehr wohl und wir wissen, dass Stefan eine enorm hohe Qualität auf den Platz bringt.“ Allerdings trifft er nicht erst seit den vergangenen Partien oftmals die falschen Entscheidungen. „Da muss er einfach egoistischer werden und das Tor sehen und nicht noch einen Querpass spielen.“ Ähnliches gelte auch für Mark Müller, der sich oft seine guten Momente selbst wieder durch Fehlentscheidungen zerstöre. „Er macht 80 Prozent richtig gut, aber mit den 20 Prozent Fehlentscheidungen kostet er uns letztlich auch Torchancen.“ Daran gelte es weiter zu arbeiten. Er sei ja auch noch ein junger Spieler, der geformt werden müsse. „Mit allem, was wir haben, wollen wir den Bock umstoßen und zu Hause gegen Eintracht Trier die drei Punkte einfahren“, so lautet trotz aller Begleitumstände die Ansage. Die Mannschaft sei fit. Das habe auch ein Leistungstest unter der Woche noch einmal gezeigt. „Aber es geht eben um Körper, Geist und Seele“, so Cramer weiter. Was er meint? Die sieben sieglosen Spiele lassen das Selbstvertrauen nicht gerade in das Unermessliche steigen. „Die Woche war aufgrund der Druckbedingungen nicht einfach.“ Wieder einmal. Doch es sei eben auch erst der 13. Spieltag und man habe daher alles weiter selbst in der Hand. Nicht nur gegen Trier. „Sie sind sehr diszipliniert und haben ein enorm gutes Umschaltspiel“, spricht Cramer über einen „guten“ Gegner, der in der Ostalb Arena auf dem Rasen stehen wird. „Wir müssen die Mannschaft ins Laufen bekommen.“ Dann bekomme der Aufsteiger Probleme. „Sie werden momentan etwas vom Erfolg getragen.“ Zuletzt im Fokus war auch wieder die Schwäche des VfR bei gegnerischen Standards. Beide Gegentore beim 1:2 in Bahlingen resultierten aus dieser. „Wir haben einen kleinen Contest daraus gemacht und immer wieder Standards im Training geübt. Damit der Fokus bei allen Spielern da ist und die Gier da ist, unbedingt diese Standards zu verteidigen.“ Diese Gier fehlt auch den Fans. Nach der neuerlichen Niederlage hatten diese die Mannschaft bekanntlich nicht gerade freundlich in die Kabine geschickt. „Dass die Fans, die beispielsweise vier Stunden im Zug sitzen, enttäuscht sind, das ist doch klar. Das kann ich absolut nachvollziehen. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass die Fans nach der Enttäuschung in Bahlingen sicherlich auch durchgeatmet haben und es nun für uns alle wieder neu losgeht. Wir wollen die Drucksituation weiter bearbeiten und da werden uns die Fans weiter unterstützen. Da bin ich fest von überzeugt.“ Tore und Punkte würden helfen.