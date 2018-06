VfR-Jugend braucht dringend Trainingsplätze

Die Schonfrist ist vorbei, das Übergangsjahr läuft am 1. August ab. Bis dahin muss der VfR Aalen der Deutschen Fußball-Liga (DFL), losgelöst von den Trainingsmöglichkeiten der ersten Mannschaft, mindestens einen zweiten Trainingsplatz für seine Nachwuchsmannschaften nachweisen, der ganzjährig bespielbar ist. Für beide Plätze muss der Verein auch das exklusive Nutzungsrecht vorweisen können – andernfalls verstößt er gegen die Auflagen der DFL und „es drohen bei der Zertifizierung Punkteabzug für die Mannschaft oder Geldstrafen für den Gesamtverein“, sagt der Sportdirektor des VfR, Markus Schupp.

Diese Auflage hängt eng mit der Bedingung zusammen, dass der VfR bis 1. August auch ein Jugendleistungszentrum nach festgelegten Kriterien und mit entsprechenden Plätzen vorweisen muss. Das gemeinsam mit dem Jugendherbergswerk angedachte Vorhaben, diese in der Jugendherberge im Rohrwang zu integrieren, wird derzeit vom Verein nicht forciert. Es gebe auch andere Möglichkeiten, auswärtige Spieler unterzubringen, etwa bei Gastfamilien. Der Verein sei bereits dabei, solche zu finden, sagt der Nachwuchskoordinator und U-23-Trainer, Stefan Rutenbeck. Im gleichen Zuge müsste jedoch auch der Scouting-Bereich verbessert und mehr in Sachen Sichtung talentierter Spieler getan werden.

Verein zahlt Rasenheizung

Hauptbaustelle sind derzeit die zu geringen Trainingsmöglichkeiten im Jugendbereich. Der erste Schritt, den städtischen Rasenplatz im Greut für 850 000 Euro in einen Kunstrasenplatz umzuwandeln und damit auch in den Wintermonaten bespielbar zu machen, sei für Rutenbeck „ein wichtiger Schritt“. Die Kosten für den Einbau einer Rasenheizung trägt der Verein. In seiner Sitzung im Februar wird der Gemeinderat die Umwandlung des Platzes beschließen, im Frühjahr sollen laut Bürgermeister Wolf-Dietrich Fehrenbacher die Arbeiten beginnen.

„Langfristig gesehen reichen zwei Plätze für die Nachwuchsmannschaften jedoch bei weitem nicht aus, um eine qualitativ hochwertige Ausbildung garantieren zu können“, macht Rutenbeck deutlich. Weitere Plätze in Kooperation mit anderen Vereinen wie der DJK zu nutzen, könne auf Dauer nicht die Lösung sein. Zwischen sechs bis zwölf Plätzen stünden anderen Vereinen in der 2. Liga allein im Jugendbereich zur Verfügung, sagt der Geschäftsführer Ferdinand Meidert, der auch einen weiteren Platz für die erste Mannschaft für zwingend erforderlich hält. „Wir stehen im Wettbewerb mit anderen Vereinen. Und es ist nicht selbstverständlich, dass ein Spieler zum VfR wechselt.“

Trainer mit B-Lizenz anstellen

Die Stadt ist für die Infrastruktur zuständig, alles andere muss der Verein schultern, der bis 1. August ebenfalls seine Hausaufgaben machen und unter anderem weitere qualifizierte Jugendtrainer anstellen muss. „Für jede Mannschaft (U 12 bis U 19) einen, der mindestens über eine B-Lizenz verfügt“, sagt Rutenbeck. Derzeit seien beim VfR drei Trainer beschäftigt, die diesen Anforderungen gerecht werden. Für den Nachwuchskoordinator führt darüber hinaus kein Weg daran vorbei, neben ihm mindestens noch einen weiteren Trainer hauptamtlich einzustellen.

Mit Blick auf das Jugendleistungszentrum muss der VfR auch eine ärztliche und physiotherapeutische Betreuung nachweisen. Dafür fehlt allerdings bislang die Infrastruktur. Übergangsweise könnten vorhandene Räumlichkeiten, etwa die Umkleide der U 23, als Massage- oder Arztraum benutzt werden, sagt Rutenbeck. Langfristig und sofern der VfR die 2. Liga hält, wäre es laut Fehrenbacher möglich, im Zuge einer Erweiterung der Südtribüne diesbezügliche Räumlichkeiten zu schaffen.

In absehbarer Zeit sollen auch Kooperationen mit Schulen gestartet werden, um zusätzliche Trainingseinheiten zu garantieren und den Sport mit den schulischen Anforderungen zu koordinieren. Gespräche mit dem Kopernikus-Gymnasium in Wasseralfingen (KGW) hätten bereits stattgefunden, erzählt Rutenbeck. Hier werde es auf jeden Fall zu einer Kooperation zwischen VfR und Schule kommen, sagt Schulleiter Michael Weiler.

Wichtig sei, eine ganzheitliche Ausbildung der talentierten jungen Spieler garantieren zu können. Es gehe, so Rutenbeck, nicht nur darum, junge Talente im sportlichen Bereich zu fördern, sondern auch im persönlichen, schulischen und beruflichen Bereich. Rutenbeck denkt unter anderem an Nachhilfeunterricht oder die Möglichkeit, beim Hauptsponsor Imtech eine kaufmännische Ausbildung absolvieren zu können.