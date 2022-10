VfR-Insolvenz: „Unausweichlich“, aber der Spielbetrieb geht weiter

Nachdem der Spielbetrieb nun bis mindestens Jahresende gesichert ist, kann sich der VfR wieder auf das Sportliche konzentrieren. Die Mannschaft von Trainer Tobias Cramer tritt an diesem Freitag um 19 Uhr bei Aufsteiger Wormatia Worms an. „Worms hat in den vergangenen Wochen hervorragend gepunktet. Ich selbst kenne Wormatia Worms schon sehr lange. Es ist ein tolles Ambiente und Flair. Allerdings brauchen sie nicht glauben, dass wir da hinfahren, um ein Punktelieferant zu sein“, so Aalens Trainer Tobias Cramer. An ihm ist die Insolvenzmeldung natürlich auch nicht spurlos vorübergegangen, gleichzeitig agiert er auch motivierend: „Es gibt ganz viele junge Spieler in diesem Kader, die solch eine Situation noch nie mitgemacht haben. Ich allerdings schon, deshalb kann ich relativ stabil und gelassen damit umgehen. Sicherlich haben sich die Druckbedingungen aufgrund der Tabellensituation und den darausfolgenden Punktabzügen, die kommen werden, erhöht: Wir haben jetzt jede Woche ein Endspiel. Das kann aber auch positiv wirken“, so Cramer.

Es muss nicht das Ende sein, das mit dem Stellen des zweiten Insolvenzantrags an diesem Mittwoch beim Amtsgericht in Aalen einhergeht. Doch es ist mit Sicherheit wieder eine der dunkelsten Stunden, des mittlerweile 100 Jahren alten Vereins aus Aalen gewesen. An diesem Donnerstag hat das Präsidium des Fußball-Regionalligisten VfR Aalen nun der Öffentlichkeit erklärt, warum die zweite Insolvenz in nicht einmal fünf Jahren unausweichlich gewesen ist.

Wenn beim VfR aus Aalen eine Pressekonferenz gut besucht ist, dann hat das meist keine guten Vorzeichen. So auch am späten Donners-tagnachmittag auf der Aalener Geschäftsstelle. „Wir haben keine andere Möglichkeit mehr gesehen“, sagt VfR-Präsidiumssprecher Michael Weißkopf. Daher habe man am Mittwoch den Insolvenzantrag gestellt. Ein Schritt, der allen schwergefallen sei, aber der eben „unausweichlich“ war.

„Wir haben bis zum Schluss gekämpft“, versicherte Weißkopf. Im November des vergangenen Jahres habe man mit den Planungen für die kommende Runde begonnen und sich überlegt, was man denn erreichen wolle. „Wir haben gemeinsam beschlossen, und so war es abzusehen, dass Corona am Abklingen ist“, erklärte Weißkopf: „Daher haben wir mit Zahlen, die wir vor Corona erreicht haben, gerechnet.“ Allerdings hat die Entwicklung der Wirtschaft und der Ukraine-Krieg diesen Plan auf den Kopf gestellt.

Zudem seien die Zuschauerzahlen von vor Corona über 2000 nur langsam von 800 auf zuletzt maximal 1200 angewachsen. „Ein wichtiger Baustein“ neben dem Sponsoring und auch dort sei es dem Verein eben nicht gelungen, weitere Sponsoren für den Verein zu begeistern. „25 Prozent“, bezifferte Weißkopf. Diese Zahl fehle dem Verein bei den Sponsoreneinnahmen. Sein Appell daher an alle: „Die Region muss endlich aufwachen. Aalen muss aufwachen. Wenn sie uns jetzt nicht helfen, dann brauchen sie uns gar nicht mehr zu helfen.“

Er selbst sei für konstruktive Kritik immer offen, aber nur von Angesicht zu Angesicht. „Keiner von uns klebt an seinem Posten.“ Sprich: Wenn es einer besser kann, dann steht ihm die Tür offen. „Der VfR ist überhaupt nicht arrogant und der VfR hat eben kein Geld“, räumte er zudem mit den bekannten Vorurteilen auf, die immer wieder über den ehemaligen Zweitligisten zu lesen sind.

Besonders belastet den VfR zudem die Last aus der vergangenen Insolvenz: „Die war eben nicht Null.“ Auch hier drücken den Verein noch Verbindlichkeiten. Dazu kommen Zahlungen an die Berufsgenossenschaft, die noch aus der Drittligazeiten stammen. „Die Zahlungen sind hier immer rückwirkend fällig“, erklärte Weißkopf den Grund. Mittlerweile allerdings wurde das geändert. Somit belasten die Zahlungen an die Berufsgenossenschaft den VfR in diesem Jahr nun doppelt. Wichtig allerdings: „Der Spielbetrieb ist gesichert.“ Diese Aussage gilt allerdings zunächst nur für das Kalenderjahr 2022. Was danach ist, das werden die kommenden Wochen zeigen.

Weißkopf und alle im Verein wollen daher weiter um Sponsoren werben, denn das gesamte Präsidium und die Gremien verfolgen ein Ziel: „Wir wollen den Verein fortführen.“ Am besten im Profibereich, aber auch das sei nicht mehr unumstößlich. Dazu muss gespart werden. Noch mehr als zuvor. Zu den Einzelheiten wollte Weißkopf allerdings zunächst nichts sagen. Die Hoheit habe ohnehin der Insolvenzverwalter Patrick Wahren (SGP Schneider Geiwitz & Partner).

Die kommenden drei Monate werden die Gehälter erst einmal den VfR nicht belasten. Diese werden über das sogenannte Insolvenzgeld abgedeckt. Dass eine Insolvenz nicht das Ende sein muss, das hat der SSV Ulm 1846 Fußball mit mittlerweile drei (!) gestellten Anträgen und aktuell dem ersten Tabellenplatz in der Regionalliga Südwest eindrucksvoll bewiesen. Die Spatzen also als Vorbild für den VfR? So einfach wird es dann vermutlich wohl eher nicht sein. Es braucht ein Konzept, Geldgeber und eine Vision. Vielleicht nicht wieder die, in einem bestimmten Jahr in der 2. Liga aufzuschlagen. So war es bekanntlich nach ersten Insolvenz gewesen. „Das war vielleicht falsch. Aber viele Dinge weiß man eben erst hinterher.“ Wichtig ist Weißkopf aber Folgendes: „Jeder kann uns unterstützen. Der VfR ist ein Leuchtturm in der Region und er ist es wert.“ Und die Mannschaft? „Die war natürlich geschockt.“ VfR-Trainer Tobias Cramer hatte auf der Spieltagpressekonferenz nur das Sportliche und möglichst drei Punkte in Worms im Blick. „Das Thema kann man aber nicht ausklammern. Die Mannschaft muss es aber als Chance sehen, auch wenn sich der Druck klar erhöht hat.“ Was er meint? Die neun Punkte Abzug, die dem Verein aufgrund der Insolvenz nun drohen.

Mit jedem gewonnenen Spiel kommt der VfR seinem Ziel sportlich ein Stück näher. Sie haben schließlich schon einmal unter einem gewissen Trainer Peter Vollmann in der 3. Liga neun Punkte Abzug egalisiert.