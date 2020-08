VfR-Heimtest gegen Memmingen

VfR-Test in der Ostalb Arena: Aufgrund der aktuellen Corona-Bestimmungen in Bayern wird das Testspiel des Fußball-Regionalligisten an diesem Samstag, 22. August gegen den FC Memmingen (Regionalliga Bayern) in der Ostalb-Arena (14 Uhr) ausgetragen. Karten für die allein geöffnete Nordtribüne können an diesem Dienstag, 18. August und Donnerstag, 20. August, jeweils von 16 bis 18 Uhr in der VfR-Geschäftsstelle zu folgenden Preisen gekauft werden: Vollzahler: 8 Euro, Ermäßigt: 5 Euro. Voraussetzung für den Erhalt der Karten ist die vollständige Kontaktdatenangabe. Pro Person können zwei Tickets ausgegeben werden. Aufgrund der aktuellen Corona-Bestimmungen bittet der VfR, den Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten und einen Mund- und Naseschutz zu tragen. Sobald das Kontingent von 450 Karten erreicht ist dürfen keine weiteren Karten verkauft werden.