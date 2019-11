VfR hat den Job erledigt

Aus gesundheitlichen Gründen wird Udo Göppel, der bisherige Pächter des Park-Campingplatzes Lindau am See, seine Pacht nicht über das Jahr 2020 hinaus verlängern. In seiner Nachfolge wird die Lindau Tourismus und Kongress GmbH (LTK) den Platz ab dem Jahr 2021 als Eigentümer in Eigenregie führen. Als erste Maßnahme müssen die Dauercamper den Platz verlassen.

Er habe sich den Schritt auf keinen Fall leicht gemacht, sagt Göppel im Gespräch mit der Lindauer Zeitung.