VfR-Gremien und Fanvertretung stehen hinter Mannschaft und Trainerteam

In dieser Woche hat eine gemeinsame Sitzung von Aufsichtsrat und Präsidium des Fußball-Zweitligisten VfR Aalen stattgefunden, an der auch der Ehrenratsvorsitzende und die Fanvertreter teilgenommen haben. Gemeinsam haben sowohl die Gremien des Vereins als auch die Fanvertretung dem Trainerteam und der Mannschaft ihr uneingeschränktes Vertrauen ausgesprochen. „Von den Fans freut mich das ganz besonders“, so der VfR-Aufsichtsratsvorsitzende Jörn P. Makko. „Wir Verantwortlichen setzen alles daran, dass die sportliche Abteilung in Ruhe arbeiten kann. Von vorne herein war der Klassenerhalt unser Ziel - und daran glauben wir alle weiterhin mit voller Überzeugung. Wir stehen hinter dem Team und drücken fest die Daumen, dass sich die Jungs schon am Samstag für ihr hohes Engagement endlich wieder belohnen.“