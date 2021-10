VfR-Geschäftsführer: „Wir arbeiten hart für den Erfolg und lassen uns das nicht kaputt reden“

Zum Heimspiel gegen FSV Frankfurt hat es eine Freiticket-Aktion des VfR Aalen gegeben. Die Tickets wurden am Donnerstag von den Spielern hauptsächlich an Schulkinder und Krankenpfleger verteilt. Der VfR möchte damit in dieser schwierigen Corona-Zeit ein Zeichen der Solidarität setzen. Vor allem Kinder und Jugendliche haben unter der Pandemie und den dazugehörigen Einschränkungen sehr gelitten.