Bevor aus der Kabine der Würzburger Kickers heiße Hip-Hop-Beats wummerten und später noch völlig konträr dazu Ballermann-Hits, knallte beim VfR Aalen nur eine Ausstattungsbox, die da schon zum Abtransport bereit vor der Umkleide stand. Es schepperte als Royal-Dominique Fennell in die Kabine schritt. Auch eine Aussage. Kollege Matthias Morys sagte nur: „Ich will nichts sagen!“.

Viele andere sagten etwas, klangen aber gleich. Frustriert, die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben, nach Erklärungen suchend. Die beim VfR Aalen zu finden, wird immer schwerer. Was muss sich ändern? „Da bin ich überfragt, da bin ich ehrlich. Wir haben alles probiert, das Trainerteam hat schon alles probiert. Direkt ansprechen, draufhauen, in Watte packen. Es war schon alles da“, stellte sich VfR-Rechtsverteidiger Sascha Traut (33), der erfahrenste Kicker in der Mannschaft. Die erste Reaktion: Ratlosigkeit. Statt Aufbruchstimmung im Abstiegskampf nahm der VfR in seinem ersten Drittliga-Spiel 2019 einen erneuten Nackenschlag hin.

Schon zwei Mal kassierten die Aalener in dieser bisher so Ergebnis technisch schwachen Saison in der Nachspielzeit Gegentore und gingen nur mit einem Punkt vom Platz, siehe im Dezember gegen Energie Cottbus (3:3) und Hansa Rostock (1:1). Jetzt nicht einmal mit einem. Fünf Punkte verschenkt – und der VfR wartet seit über vier Monaten auf einen Sieg. An diesem Samstag war es in der zweiten Minute der Extra-Zeit soweit: Da fiel das 2:1 (1:0)-Siegtor für die Würzburger Kickers.

VfR-Trainer Argirios Giannikis hatte für die Punktejagd ein bisschen umgebaut nach der Vorbereitung. Überraschend saß Abwehrallrounder Thomas Geyer auf der Bank, er spielte bisher immer. Verletzungsbedingt verzichten musste der Coach kurzfristig auf Nicolas Sessa (Knie). Vier Winterneuzugänge hatten es in den Spieltagskader geschafft, drei davon in die Startelf: Stephan Andrist, Johannes Bühler und Clemens Schoppenhauer.

Aalen um seine Neuen kam aber erst in der zweiten Halbzeit auf, sie hatten die Würzburger, die in Durchgang eins mehr vom Spiel hatten im Griff und Chancen auf mehr als den zwischenzeitlichen Ausgleich von Matthias Morys, der aus dem nichts nach einer Kopfballablage von Luca Schnellbacher per Drehschuss zum 1:1 traf (67.) – Simon Skarlatidis hatte die Kickers durch eine feine Einzelleistung zur Führung geschossen (24.).

Michael Schiele fühlt mit

In der Schlussphase war der VfR dem zweiten Tor näher – doch in Unterzahl drehte Würzburg wieder auf. Aalens Innenverteidiger Marian Sarr sah fünf Minuten vor dem Ende die gelb-rote Karte nach seinem zweiten Foul – und sah den nächsten Nackenschlag mit verschränkten Armen alleine, angelehnt am Eingang des Spielertunnels.

Es kam wieder diese Nachspielzeit – und wieder war es ein Gegentor per Kopfball, das zwölfte in dieser Spielzeit, der Negativwert der Liga. „Wenn wir die individuellen Fehler nicht abstellen, dann wird es schwer ein Spiel zu gewinnen. Wir laden den Gegner ein Tore zu machen“, erkannte Traut. Würzburgs Kapitän Sebastian Schuppan köpfte den Ball völlig frei nach einem langen Ball des Ex-Aaleners Fabio Kaufmann, in Folge eines kurz ausgeführten Freistoßes, zum Siegtreffer ein.

Die Situation sei „schwer zu verteidigen“ gewesen, sagte zwar Kickers-Trainer Michael Schiele, doch sein Aalener Kollege ließ das nicht als Ausrede gelten. „So ein Gegentor darf nicht passieren“, ärgerte sich Giannikis.

Schiele fühlte mit dem VfR, seinem Ex-Verein, mit. „Alles Gute, Agi. Wenn ihr so weiter spielt und die Tore reinhaut, holt ihr das Ding auch“, verabschiedete sich Schiele. Das Ding, der Klassenverbleib, wird weiterhin eine schwere Aufgabe, die von Woche zu Woche schwerer wird. Und es wird immer schwerer, Erklärungen zu finden. Am Sonntag betrieben Giannikis und VfR-Präsident Sport Hermann Olschewski eine einstündige Analyse.