VfR: Fehlschläge in der Crunchtime

In der Crunchtime, wie man beim Boxen sagt, hätte der VfR Aalen schlechte Karten. Nun gut, im Rohrwang wird nicht geboxt, aber immerhin gekämpft. Noch. Allerdings: Der Kampf des VfR ist hart. Und scheint sieben Spieltage vor dem Ende der Saison nicht erfolgreich zu enden. So sieht es zumindest nach dem Nur-1:1 (1:1) im ultimativen Kellerduell der 3. Fußball-Liga gegen Carl-Zeiss Jena aus.

Auch wenn sie nicht unbedingt erfolgreich sind – eigentlich sind die Spiele des VfR ziemlich spannend in dieser Saison. Die Aalener mussten die sogenannte Crunchtime, wie es beim Boxen heißt, wenn ein Schlag alles entscheiden kann, schon oft genug im negativen erfahren. Stichwort Gegentore in der Nachspielzeit, was sich noch unter der Ägide von Ex-Trainer Argirios Giannikis zu trug, und die reichlich Punkte kosteten.

„Die letzten fünf Minuten beschreiben unsere Saison zu 100 Prozent“, sagte ein sichtlich geknickter Patrick Schorr nach dem Unentschieden gegen Jena. Da zählen schon wieder die vier Nachspielminuten hinein, in denen der VfR das wichtige Spiel an diesem Sonntag hätte entscheiden müssen.

„Da müssen wir das Tor einfach machen – am Ende kannst du das Spiel noch 3:1 oder 4:1 gewinnen“, erklärte der Linksaußen. Mindestens zwei Bälle hätten rein gehen müssen – in der dritten und vierte Minuten der Nachspielzeit (siehe Artikel rechts).

Rätsel vor dem Tor

Und so rätselte Schorr, wie viele frustrierte VfR-Fans und Beobachter, wie man solche Dinger, wie sie in der Fußballsprache heißen, nicht verwerten kann. „Am Ende fehlt das Glück, die Ruhe vor dem Tor“, versuchte Schorr zu erklären.

„Mehr Chancen kannst du Zuhause nicht mehr haben“, fasste VfR-Torwart Daniel Bernhardt das Geschehen zusammen, zu dem natürlich mehr als fünf Minuten eines Spiels gehören, denn schon in anderen Szenen glänzten die Aalener mit Abschlussschwächen.

Nun ist der VfR zwar seit vier Spielen ungeschlagen (Bernhardt: „Bringt ja nichts“), doch die jüngsten drei 1:1 bringen das Schlusslicht tatsächlich nicht weiter. Trainer Rico Schmitt gab sich selbstkritisch: „Unter meine Regie waren es zu viele Remis“ – vier in neun Spielen. Stand jetzt entschieden zuletzt nicht die Niederlagen (unter Schmitt drei), sondern diese Nur-Remise.

Sieben Runden werden im Abstiegskampf noch eingeläutet, wenn er nicht schon vorher beendet ist. „Wir sind alle enttäuscht, wir wollten mit aller Macht den Dreier“, gab Bernhardt einen Einblick in die gebeutelten Aalener Fußballseele nach dem Schlusspfiff. Vielleicht steigt in Kaiserslautern am kommenden Samstag die nächste Crunchtime. Viele Schläge wird der VfR vermutlich nicht mehr haben.