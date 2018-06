VfR-Fanshop feiert offizielle Wiedereröffnung

Der neue VfR-Fanshop in der Beinstraße 25 in Aalen hat bereits seit 14. Januar offen, am Samstag (25. Januar) wird die Neueröffnung ab 9.30 Uhr nun auch offiziell gefeiert. Zwischen 12.30 Uhr und 14 Uhr sind Kapitän Leandro, Sascha Traut, Fabio Kaufmann, Michael Klauß, Andreas Hofmann und Joel Pohjanpalo im Rahmen einer Autogrammstunde vor Ort und erfüllen dabei auch Fotowünsche. Für Mitglieder und Dauerkartenbesitzer (gegen Vorlage Mitgliedsausweis oder Dauerkarte) wurden tolle Eröffnungsangebote geschnürt – unter anderem sind Auswärts- und Ausweichtrikots reduziert. Auch neue Fanartikel sind erhältlich.