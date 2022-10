VfR-Fanbeauftragter: „Wir können der Fanszene keine 24 Stunden am Tag hinterherlaufen“

Sven Miebeck kann sich denken, um welche Thematik es sich dreht. Natürlich ist er als Fanbeauftragter des Fußball-Regionalligisten VfR Aalen ein wichtiger Ansprechpartner, wenn es um die Fanszene des Aalener Vereins geht. Doch was sich genau in der Innenstadt an diesem Samstag bei der Massenschlägerei vor dem Spiel zwischen Aalen und Eintracht Trier und dem VfR abgespielt hat, dazu kann er nichts sagen. Das hat er Sebastian van Eeck in einem längeren Telefongespräch mitgeteilt.

Herr Miebeck, seit wenigen Tagen haben Sie im Zuge einer Umstrukturierung in der Fanbetreuung mehrere Aufgaben von Andreas Völkl übernommen. Nun hat der vergangene Samstag die Fanszene der Aalener in Ungnade fallen lassen. Was wissen Sie über die Vorkommnisse in der Innenstadt?

Da kann ich nichts dazu sagen. Ich war nicht dabei und ich weiß nicht, wer es war. Das Einzige, das ich beurteilen kann, ist dass in und um das Stadion herum alles friedlich war und nichts vorgefallen ist. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen.

Eigentlich hatte man das Gefühl, die Aalener Fans sind in dieser Saison zu 100 Prozent auf dem Fußballplatz zu Hause. Täuscht der Eindruck?

Nein, Andreas und ich haben auch das Gefühl, dass unsere Fans sich auf das Wesentliche beim Fußball konzentrieren.

Wird es in naher Zukunft ein Gespräch mit den Fans, Verein und Ihnen geben?

Natürlich, das ist unsere Aufgabe als Fanbeauftragte uns mit der Ultraszene zu beschäftigen und im Dialog zu sein. Wir werden da unseren Standpunkt klarmachen.

Und der lautet?

Dass wir absolut gegen Gewalt sind, das verurteilen und auch nicht akzeptieren. Das ist ganz klar und da gibt es auch nichts zu diskutieren. Mehr als das Gespräch wird es aber von unserer Seiten nicht geben, wir können der Fanszene schließlich keine 24 Stunden am Tag hinterherlaufen. Der Rest ist Sache der Polizei und deren Ermittlungen zum Vorfall am Samstag. Unsere Aufgabe ist es, für ein sicheres Stadionerlebnis für alle zu sorgen und deeskalierend zu wirken.

Das hat zuletzt gut geklappt und es gab eigentlich keine nennenswerte Vorfälle in der Ostalb Arena.

Gott sei Dank (lacht). Die letzten Monate war in und um das Stadion immer alles in Ordnung.

Wie ist der Kontakt zwischen Ihnen und den Ultras?

Wir haben einen sehr guten Kontakt, und zwar zur gesamten Fanszene des VfR Aalen.

Wie schade finden Sie es denn persönlich, dass die Vorfälle vom Wochenende die gute und über weite Strecken vorbildliche Unterstützung der Fanszene in dieser Runde überlagern?

Dazu möchte ich keine persönliche Einschätzung abgeben. Da wird schon so viel in den Medien, den Sozialen Medien und an anderer Stelle geschrieben. Dass ich gegen Gewalt bin, das ist absolut keine Frage.

Fernab der Vorfälle: Wie gut haben Sie sich denn in die neuen Aufgaben eingearbeitet?

Sehr gut, aber im Prinzip haben Andreas und ich bereits seit langer Zeit gut, gemeinsam zusammen gearbeitet und er ist ja auch nicht weg. Es geht im Prinzip viel um die Belange der Ultras und der aktiven Fanszene, diese an den Verein heranzutragen. Wir sind das Kommunikationsglied zwischen Verein und den Fans.

Wie muss man sich den Kontakt zwischen Verein und Fans vorstellen? Gibt es da regelmäßige Treffen?

Der VfR Aalen hat einmal im Monat ein gemeinsames Treffen mit den Fans. Dort wird alles sehr offen besprochen, was die Ultras auf dem Herzen haben und was der Verein beispielsweise fordert, erwartet und verlangt. Natürlich sind wir als Fanbeauftragte bei diesen Treffen mit dabei. Ziel ist es, immer einen Konsens zu finden. Die Zusammenarbeit zwischen den Fans, Verein und uns läuft sehr gut.