VfR erhält Lizenz für die 3. Liga

Der Deutsche Fußball-Bund hat dem VfR Aalen erwartungsgemäß die Zulassung für die kommende Drittliga-Saison erteilt. Die Schwarz-Weißen haben alle wirtschaftlichen und technisch-organisatorischen Anforderungen erfüllt.

„Aufgrund der Tatsache, dass wir frühzeitig den Klassenerhalt sicher gestellt hatten, konnten wir bereits zu einem früheren Zeitpunkt als in den vergangenen Jahren in die Gespräche mit unseren Partnern einsteigen und die Planungen für die Saison dadurch deutlich forcieren“, so Geschäftsführer Holger Hadek. Der erste Spieltag geht am letzten Juli-Wochenende über die Bühne. Der offizielle Spielplan der 3. Liga wird voraussichtlich in der ersten Juli-Woche veröffentlicht.