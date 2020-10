VfR: Die Regionalliga macht weiter – vorerst

Beim Telefonat mit Roland Seitz kamen erst einmal keine Fragen zum Sportlichen. Zu schnelllebig ist die Zeit. Wird morgen überhaupt noch trainiert, am Samstag noch gespielt?

Die Regionalliga Südwest liegt irgendwo zwischen Profi- und Amateurliga. Der VfR Aalen – trainiert von Seitz – läuft im Profitum, doch es tummeln sich auch Vereine mit Amateurstatus in der Liga mit 22 Mannschaften. Die Entscheidung, ob der Spielbetrieb der Regionalliga Südwest – mit dem VfR, nächstes Spiel eigentlich an diesem Samstag um 14 Uhr in der Ostalb Arena gegen den SV Elversberg – fortgesetzt werden kann, oblag der Gesellschafterversammlung (am Nachmittag). „Es ist wichtig, dass wir eine schnelle Entscheidung haben“, erklärte VfR-Trainer Seitz am frühen Nachmittag im Gespräch mit den „Aalener Nachrichten“.

Die gab es am Abend: „Die Spielkommission und die Gesellschafterversammlung der Regionalliga Südwest GbR haben im Rahmen einer heute per Videokonferenz durchgeführten Sitzung entschieden, dass der 12. Spieltag am kommenden Wochenende unter Beachtung der jeweiligen behördlichen Vorgaben durchgeführt wird“, hieß es von Seiten der Liga.

Die Fortsetzung des Spielbetriebs ab dem 13. Spieltag stehe unter Vorbehalt der Zustimmungen der zuständigen Bundesländer. „Die Regionalliga Südwest GbR hat hierzu die vier Bundesländer in denen mehrere Vereine der Regionalliga Südwest beheimatet sind, um kurzfristige Klarstellung hinsichtlich der bei der gestrigen Videokonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs der Länder getroffenen Beschlüsse gebeten. Hiernach können ab dem 2. November Profisportveranstaltungen ohne Zuschauer weiterhin stattfinden, Amateursportbetrieb in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen wird aber untersagt.“ Die Frage bleibt, ob diese vierte Liga nun als Profi- oder Amateurliga gilt.

„Wir erhoffen uns hierbei schnellstmöglich Klarheit, da nach Beschlusslage der Gremien der Regionalliga Südwest eine Fortsetzung des Spielbetriebs in der Liga nur dann möglich ist, wenn die Genehmigung zum Trainings- und Spielbetrieb aller vier Bundesländer vorliegt. Wir unternehmen weiterhin große Anstrengungen, um im Rahmen der behördlichen Vorgaben mit den sieben an der Regionalliga Südwest beteiligten Landesverbänden Lösungen zu finden“, macht Sascha Döther, Geschäftsführer der Regionalliga Südwest GbR deutlich.

Bis Samstag soll es Info geben, ob der 13. Spieltag am 2. und 3. November stattfinden kann. „Sollten wir bis dahin noch nicht von allen Bundesländer Rückmeldungen erhalten, wird der Spieltag vorsorglich verlegt“, so Döther.

Es stünde die nächste englische Woche an. Insgesamt gibt es 42 Spieltage – sollte es für die Regionalliga eine Pause geben wie für die Amateure, sieht Seitz schwarz. „Das kann nicht funktionieren, dann ist es vorbei“, sagte der Trainer. Irgendwann herrscht nicht nur Zeitnot, all die Spiele im Kalender unter zubekommen, sondern auch Finanznot. Die nächste Corona-Krise könnte bitter enden für so manchen Verein – ohnehin hängen die Klubs stark an Zuschauereinnahmen. Doch Fans sind selbst bei den Profis nicht erlaubt. PS: Das Training hatte Seitz für diesen Freitag auf 10 Uhr angesetzt.