VfR: Die Bilanz nach dem Trainingslager

Als der Fußball-Drittligist VfR Aalen an diesem Freitag um 15 Uhr wieder in München landete und sich dann weiter auf dem Weg Richtung Ostalb machte, war klar: Es fehlt noch etwas. Nein, alle Spieler waren an Board, doch ihnen fehlte noch das, was einen modernen Fußballer von heute ausmacht: Inhalte. Die werden im Training vermittelt, doch das war im Trainingslager im türkischen Belek nicht zur vollsten Zufriedenheit umsetzbar.

Drei Einheiten fehlten dem VfR während des einwöchigen Aufenthalts auf einem großen Platz komplett, dazu pfiff dem Tross bei weiteren Einheiten der Wind um die Ohren, sodass man das Wort wenige Meter weiter schon nicht verstand. Die Bälle standen in der Luft oder rollten auf dem Platz nicht dahin wo sie sollten.

Eine Woche lange bereitete VfR-Trainer Argirios Giannikis seine Mannschaft in Belek vor. Eine Woche, in der vor allem auch der Trainer wieder gefordert wurde. Aufgrund der Witterung mit Regen und Wind mussten Abläufe und Testspiele geändert werden. „Nicht einfach“, resümierte Giannikis diese Gegebenheiten vor Ort nach der Landung gegenüber den „Aalener Nachrichten“. Immerhin: Mit dem 5:0-Sieg am Donnerstagabend gegen den rumänischen Erstliga-Tabellenfünften FC Viitorul Constanta gelang „ein guter Abschluss des Trainingslagers, in dem wir viel umplanen mussten“, erklärte der Coach.

Die Neuen helfen mit

Der erste Test am Montag kam noch zu früh, der VfR unterlag dem Zweitligisten Greuther Fürth mit 0:3. Gut möglich, dass in der kommenden dritten und finalen Vorbereitungswoche noch ein Testspiel steigt – da eines in Belek ausfiel. Bei den ersten beiden Tests spielten auch schon die vier Neuzugänge Petar Sliskovic, Johannes Bühler, Clemens Schoppenhauer und Mohamed Amelhaf und deuteten mit ihren Fähigkeiten an, der Mannschaft helfen zu können – und müssen freilich noch mehr auf dem Rasen eingebaut werden. „Die Neuen integrierst du auf dem Platz und nicht im Kraftraum“, merkte Giannikis an. Doch auch dahin musste der VfR einmal ausweichen.

Das Quartett half aber schon einmal mit, dass die Aalener beim besagten 5:0 eine „sehr reife Vorstellung“, zeigten, trotz vorheriger Trainingsprobleme. Defensivtaktisch habe seine Mannschaft um Innenverteidiger Schoppenhauer – ein gewünschter Ruhepol – einen großen Schritt nach vorne gemacht und beim 5:0 hätten auch mehr als fünf Tore erzielt werden können.

Dass noch ein weiterer Torjäger – oder zumindest weiterer Spieler – vor dem Start gegen die Spielvereinigung Unterhaching am 28. Januar dazu kommt, ist möglich. Der Coach ist „guter Dinge“ bezüglich einer weiteren Verpflichtung. Als Torwart steht derzeit nur Nummer eins Daniel Bernhardt zur Verfügung, Raif Husic (Rücken) und Matthias Layer (Sehnenreizung) fallen verletzt aus.

Wie das Thema Trainingsbedingungen ausschaut, ist fraglich. In Aalen fröstelt es wieder, aber die Kalthalle in Hüttlingen, wie in der ersten Trainingswoche“, wolle Giannikis „so gut es geht vermeiden“, es soll auf einem großen (Kunstrasen-)Platz trainiert werden. Am Montag um 14 Uhr geht es zumindest in die letzte Vorbereitungswoche vor dem Auftakt in den Abstiegskampf.