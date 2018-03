VfR: Das Unheil namens Gegentore

Von ganz hinten aus hat Daniel Bernhardt einen guten Blick auf das, was vor ihm vorgeht. Ja, der VfR Aalen kassiert derzeit ziemlich viele Gegentore, zumindest weist das Torkonto aus den ersten drei Spielen 2018 in der 3. Fußball-Liga sieben Treffer zu Lasten des VfR auf. Das Resultat: Ein Sieg, zwei Niederlagen.

Klar, Gegentreffer sind immer ärgerlich, doch wie die Situation um die Aalener nach dem jüngsten schwachen Auftritt in Lotte von Außen eingeschätzt wird, ist Kapitän Bernhardt, seines Zeichens auch unangefochtene Nummer eins im VfR-Kasten, zu negativ. Auch auf „Facebook“ hagelte es negative Kommentare nach dem 0:2. „Man hat ja das Gefühl als wenn wir Letzter sind“, wundert sich Bernhardt.

Aus seiner Sicht ist Aalen in diesen Tagen „im Soll“. Der 32-Jährige, einer der erfahrensten Profis in der Mannschaft merkt an, dass noch 13 Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz bestünden. Und die Partie in Lotte, wo der VfR vor allem in der ersten Halbzeit enttäuschte, ist freilich kein Maßstab für den wahren Leistungsstand des Teams. „Man soll nicht alles schwarz malen“, so Bernhardt.

Wenn Gegentore nerven

Besonders die Gegentore nerven, nicht zuletzt den Schlussmann. „Wir bekommen die Tore zu einfach“, weiß auch die Nummer eins. Das Defensivverhalten stimmte bisher nicht, in Lotte zeigten die Aalener laut Trainer Peter Vollmann insgesamt „viel zu wenig“. Bernhardt, der im Kasten am Ende auch der Leidtragende war, will seine Kiste auch sauber halten. „Natürlich ist es für einen Torwart besser zu Null zu spielen“, macht er klar.

Der Badener lässt sich von den jüngsten Ereignissen nicht blenden. Er hat schließlich in seinen knapp neun Jahren beim VfR schon alle Höhe und Tiefen mitgemacht. Mit 31:31-Toren und dem neunten Platz bewegt sich Aalen derzeit nicht oben oder unten, sondern in der Mitte des Klassements.

Negativ ist die Auswärtsbilanz des VfR, da schaut es mit sieben Punkten mager aus. Und Bernhardt sieht auch das Positive - abgesehen von dem Null-Tore-Spiel in Lotte - bei seinem Team. „Wir schießen vorne viele Tore.“ Dass es insgesamt besser wird in den Reihen der Aalener, registriert der Kapitän, wenn er auf die Leistungen des Teams im Training nach dem dürftigen Lotte-Auftritt blickt: „Jeder Spieler ist konzentriert, jeder ist bedacht darauf es besser zu machen.“ Im nächsten Spiel, im „Ländle-Derby“ soll es besser laufen. „Der Blick richtet sich auf Samstag“, unterstreicht der Torhüter und fügt hinsichtlich des Derby-Charakters hinzu: „Das ist etwas Schönes.“ Richtig schön wird es, wenn das Unheil namens Gegentore von ihm fern bleibt.

