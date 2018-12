VfR: Bloß kein weiterer Nackenschlag

Die sechs Minuten Nachspielzeit von Rostock und der Ausgleichstreffer in letzter Sekunden haben den VfR Aalen zweifelsfrei getroffen. „Wenn ich an die Situation denke, dann habe ich sofort Puls“, sagt VfR-Mittelfeldspieler Patrick Funk. Dennoch glaubt bei den Aalenern keiner an ein Trauma und alle gehen fokussiert ins letzte Ligaspiel in diesem Jahr. An diesem Freitagabend (19 Uhr) treffen die Aalener in Hessen auf den SV Wehen Wiesbaden.

Eine Beschwerde beim DFB, die werden die Aalener einreichen. Das vermeldete der Kicker vor ein paar Tagen. Die Nachspielzeit sei demnach laut VfR-Sportchef Hermann Olschewski deutlich zu lang gewesen. „Der Verein hat entschieden beim DFB mal anzuklopfen. Gewinnen werden wir das Spiel aber nicht mehr und ich erhoffe mir davon nichts. Wir haben das Gegentor bekommen weil wir schlecht verteidigt haben und nicht weil der Schiedsrichter den Ball reingehauen hat“, so Giannikis weiter. Sein Fokus gilt nun dem ersten Spiel in der Rückrunde und da gilt es die dürftige Bilanz aus der Hinrunden auszubauen. „Mit der Punkteausbeute bin ich unzufrieden. Mit unserer Spielweise allerdings nicht“, zieht VfR-Chefcoach Argirios Giannikis ein erstes Fazit nach dem letzten Hinrundenspiel in Rostock.

Ausgleich: „ein Brett“

Drei Punkte Rückstand haben die Aalener nach den beiden Unentschieden zuletzt gegen Cottbus (3:3-Ausgleich in der dritten Minute der Nachspielzeit) und dem 1:1 gegen Rostock) auf das rettende Ufer. Und so lautet das Motto bislang zu oft: gutes Spiel, wenig Ertrag. „Ehrlicherweise muss ich sagen, dass der neuerliche Ausgleich in der Nachspielzeit schon ein Brett war. Ich habe schon Phasen erlebt in denen wir verdient als Mannschaft im Tabellenkeller standen und das hat auch aktuell seine Gründe. Aber so eine Situation wie in dieser Runde bislang, ist mir neu“, sagt Patrick Funk auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen seinen ehemaligen Klub und fügt an: „Dennoch bin ich davon überzeugt, dass wir das Ruder herumreißen werden und die Punkte einfahren werden.“ Der Aalener Mittelfeldspieler hatte rund vier Jahre für Wehen Wiesbaden die Kickstiefel geschnürt. Nun ist er zurück in Aalen und ist froh, „endlich wieder aktiver Teil der Mannschaft auf dem Platz zu sein“. „In meinem letzten Jahr in Wiesbaden habe ich wenig gespielt und war mehr Ansprechpartner für meine Mitspieler“, sagt Funk. Die Vorbereitung beim VfR Aalen hat der Neuzugang voll mitgemacht und sei daher auch „gut reingekommen“. „Auch auf Grund der heißen Temperaturen habe ich körperlich etwas Probleme bekommen und ich hatte ein kleines Tal aus dem ich jetzt wieder heraus bin“, ist sich Funk sicher.

Wiesbaden mit zwei Pleiten

Der Gegner aus Hessen (Siebter, 27 Punkte) hat zuletzt zwei Niederlagen eingefahren. Allerdings gegen Uerdingen eine gute Partie gezeigt. „Sie haben sehr unglücklich verloren“, sagt VfR-Trainer Argirios Giannikis. Wehen Wiesbaden sei laut Giannikis eine Mannschaft, die auf Ballgewinne aus sei und schnell umschalte. „Sie hatten zwischendurch in der Saison einen guten Lauf“, warnt Giannikis. Diesen möchte der Aalener Coach nun zu gerne mit seinen Jungs starten. Nicolas Sessa, Royal-Dominique Fennell (beide muskuläre Probleme), Patrick Schorr (Magen-Darm-Infekt) und Marvin Büyüksakarya drohen am Freitag auszufallen. „Noch mache ich mir keine Gedanken, wie wir die möglichen Ausfälle kompensieren. Schließlich ist noch etwas Zeit“, sagt Giannikis. Zeit, die möchte sich auch Funk nach der Partie nehmen und zwar für Gespräche mit seinen ehemaligen Teamkollegen. „Klar, habe ich noch Kontakt. Aber vor dem Spiel gilt alle Konzentration der Partie“, so Funk weiter.