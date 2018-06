VfR bindet Lechleiter bis 2015

Offensivakteur Robert Lechleiter hat seinen Vertrag beim Fußball-Zweiligisten VfR Aalen verlängert. Der 32-Jährige bleibt dem Verein damit mindestens bis 30. Juni 2015 erhalten. „Robert ist ein ganz wichtiger Teil unserer Mannschaft. Wir sind froh, dass wir auch über die aktuelle Saison hinaus auf ihn zählen können“, freut sich Sportdirektor Markus Schupp.

Lechleiter sagt: „Ich bin sehr glücklich über die Vertragsverlängerung. Ich freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit und dass ich an dem Weg, den wir gemeinsam begonnen haben, weiter mitarbeiten darf.“ Lechleiter trägt seit Januar 2009 das schwarz-weiße Trikot. Der Offensivspieler bestritt seitdem 105 Ligaspiele für den VfR und erzielte dabei 30 Tore.

„Ich freue mich sehr, dass sich Robert hier so wohlfühlt“, sagt Trainer Ralph Hasenhüttl. „Seine Verlängerung ist ein wichtiges Zeichen auch für die Mannschaft. Ich hoffe, dass er weiterhin so viel Spaß hat an dem, was er tut. Er ist für uns ein ganz wichtiger Spieler - nicht nur aufgrund seiner sportlichen Leistung, sondern auch aufgrund seiner menschlichen Qualitäten.“