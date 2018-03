VfR bangt um Morys

„Wenn Matthias Morys ausfällt, dann wäre das ein herber Verlust, den wir nicht kompensieren können“, sagt VfR-Trainer Peter Vollmann auf der Pressekonferenz vor dem Spiel an diesem Samstag gegen den SV Meppen (14 Uhr). Der Stürmer der Aalener war im Training mit Cagatay Kader zusammengeprallt und musste mit einer Platzwunde ins Krankenhaus.

„Es war ein Zusammenprall im Kampf um den Ball und beide haben sofort am Kopf geblutet“, schildert Vollmann den Zwischenfall im Training. Derzeit habe Morys, wie auch Kader „absolutes Trainingsverbot“. Dennoch hofft Vollmann auf eine schnelle Genesung und einen Einsatz seines Turbo-Stürmers. „Alleine seine enorme Geschwindigkeit würde uns fehlen“, so Vollmann weiter. Denn die Liste der Ausfälle bei den Aalenern ist ohnehin schon lange genug: Torben Rehfeldt (Gelbsperre), Sebastian Vasiliaids (Pfeiffersches Drüsenfieber), Patrick Schorr (Muskelfaserriss), Daniel Bernhardt und Lukas Lämmel (beide Infekt). Da stellt sich die Mannschaft des Fußball-Drittligisten aus Aalen selbst auf.

Papadopoulos muss aushelfen

„Wir werden vermutlich gar nicht alle Kaderplätze besetzen können“, so Vollmann weiter. In der Defensive spielt nun die letzte noch mögliche Garde. Nach der der fünften gelben Karten für Torben Rehfeldt im Spiel gegen Erfurt, stehen Vollmann nur vier Abwehrspieler zur Verfügung. „Wir werden wahrscheinlich noch Antonios Papadopoulos aus der U 19 holen“, sagt Vollmann.

Spielen werden in der Abwehr Rückkehrer Thorsten Schulz, Sascha Traut, Robert Müller und Thomas Geyer. Auch im Mittelfeld kommen die Aalener auf dem Zahnfleisch daher. „Wir werden nicht jammern, das haben wir noch nie getan“, sagt Vollmann. Wie schon den ganzen Februar - mit zwei Ausnahmen - mussten die Aalener sich auch vor dem Spiel gegen Meppen in der Hüttlinger Kalthalle vorbereiten. Daher hat der erfahrene Aalener Coach auch durchaus Verständnis für schwächere Auftritte: „Wir konnten im Prinzip keine Flanken von außen trainieren, auch ein Torschusstraining mit Fernschüssen aus 20 Metern ist einfach in der Halle nicht möglich“, lässt der VfR-Trainer wissen. Mit dem SV Meppen wartet nun ein starke Aufsteiger auf die Aalener. Die Fußballer haben 35 Punkte auf dem Konto und stehen damit, wie auch der VfR Aalen, dicht vor dem sicheren Klassenerhalt in der 3. Liga. Doch die meisten der Punkte auf dem Konto des SV Meppen stammen aus den Heimspielen. In der Fremde haben sie bislang erst drei Siege eingefahren.

„Sie haben eine gute Mannschaft und verfügen über eine starke Abwehr“, sagt VfR-Trainer Peter Vollmann. Trotz der personellen Engpässe möchten die Aalener einen weiteren Schritt in Richtung sicheren Klassenerhalt machen. Mit einem Sieg über den SV Meppen würden die Aalener die 40 Punkte erreichen. „Dann fehlt noch ein Sieg“, sagt Vollmann, der glaubt, dass in diesem Jahr auch 43 Punkte zum Ligaverbleib reichen würden.