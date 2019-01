VfR: Auf Mission mit neuem Gesicht

Mit riesigen Plakaten in schwarz-weiß wirbt der Fußball-Drittligist VfR Aalen in der Stadt für seine Heimspiele. Auf der neuesten Wand prangt Marcel Bär hervor, noch am Freitag stürmte er ins Bild, darunter wird auf die nächsten beiden Spiele – an diesem Montag gegen die Spvgg Unterhaching, zwei Wochen später empfängt der VfR den SV Meppen – hingewiesen.

Marcel Bär wird nicht mehr für den VfR stürmen, nicht gegen Unterhaching und auch nicht gegen Meppen. Das Plakat hing bereits, bevor Bär den Abflug ausgerechnet zum Aalener Abstiegskonkurrenten Eintracht Braunschweig machte. Für die Mission Klassenverbleib, die sowohl in Braunschweig als auch in Aalen gilt, müssen auf der Ostalb andere helfen.

Zum Beispiel Clemens Schoppenhauer. Er wirkte schon an diesem Freitag, drei Tage vor dem Spiel am Montag um 19 Uhr, konzentriert. Der 26-Jährige blickte aus dem Presseraum des VfR auf die verschneite Ostalb Arena, seinem künftigen Einsatzort.

Hier soll am Montagabend, wenn die Rasenheizung den Rasen wieder erscheinen lässt, die Aufholjagd des VfR im Abstiegskampf beginnen, vermutlich auch mit dem neuen Innenverteidiger, der die Viererkette der Schwarz-Weißen in der restlichen Rückrunde entscheidend verstärken soll. Er ist einer der Neuzugänge beim Tabellenvorletzten in Winterpause, die nach dreiwöchiger Vorbereitung endet.

Konzentration im Abstiegskampf

Und er würde als defensive Verstärkung genau richtig kommen. Die Aalener treffen zum Auftakt schließlich auf die offensivstärkste Mannschaft der Liga (und drittbeste Defensive), die sich zu einem Spitzenteam gemausert hat. Da hilft es außerordentlich, wenn man fokussiert zu Werke geht. „Wir müssen alle konzentriert dabei sein und hart zu Werke gehen“, erklärte Schoppenhauer mit Blick auf diese erste, schwere Aufgabe für den VfR.

Wie gut, dass der Neuzugang für die Abwehr, die in der ersten Hälfte der Saison ihre Aussetzer hatte im Kopfballspiel, bei Standards, diese Eigenschaft mitbringt. „Clemens ist sehr konzentriert, aber auch witzig und humorvoll“, schätzte ihn sein Trainer Argirios Giannikis ein. Richtig spaßig wird er aber wohl erst werden, wenn die Mission erfüllt ist.

Und wie schätzt er sich selbst ein? „Ich bin ein sehr gradliniger Spieler, kann Erfahrung mitgeben, sei es spielerisch oder menschlich“, so Schoppenhauer. Ja, auch das Menschliche ist im Fußball wichtig, bei all dem Abstiegskampf. In das Aalener Team ist der einstige Zweitliga-Spieler des FC St. Pauli vor drei Wochen gekommen. „Die Mannschaft macht es einem sehr leicht sich hier zurechtzufinden“, merkt der Norddeutsche an. Dennoch die Situation rund um die Ostalb Arena ist vor den verbleibenden 18 Spielen angespannt, schließlich gilt es zunächst fünf Punkte Rückstand auf den Nichtabstiegsplatz aufzuholen.

Da kommt es vor allem auf eines an: Ruhe. Auch dafür soll der Neuzugang stehen. „Es ist wichtig, egal wie die Situation ist, die Ruhe zu bewahren und uns auf unsere eigenen Stärken zu konzentrieren, dann bin ich mir auch sicher, dass wir das Ganze positiv gestalten können“, merkt Schoppenhauer an.

Das gleiche wird ein Marcel Bär mit Schlusslicht Eintracht Braunschweig versuchen.