VfR Aalen: Zum Abschluss des Jahres wartet der Angstgegner

Für Fußball-Regionalligist VfR Aalen steht an diesem Samstag das letzte Liga-Spiel des Jahres an. Die Mannschaft von Tobias Cramer ist zu Gast beim Angstgegner TSG Balingen. Anpfiff ist um 14 Uhr.

Für den VfR Aalen gab es zuletzt einen herben Dämpfer. Nach den Siegen in Koblenz, gegen Frankfurt und Freiberg, folgte eine 0:5-Klatsche beim Aufsteiger Fulda-Lehnerz. „Diese Niederlage mussten wir mental erstmal ein bis zwei Tage verarbeiten. Da ist ja klar. Fulda-Lehnerz hatte sich in einen Rausch hineingespielt. Es gab eine Fehleranalyse auf sachlicher Ebene“, so Aalens Trainer Tobias Cramer. Bei der Aufarbeitung des Spiels habe man Videosequenzen des Spiels gezeigt, in denen haarsträubende Fehler innerhalb einer individualtaktischen Ausrichtung gemacht wurden. Außerdem ärgerte Cramer, dass sich die Mannschaft auf dem Feld nicht gegenseitig half. „In dieser Phase der Saison geht es nur über das Kollektiv, dass jeder Einzelne sich bewusst wird, dass er seinen Kameraden auf dem Platz helfen muss. Bestimmte spielaufbautaktische Mittel sind auf diesen Plätzen aktuell vielleicht nicht möglich“, so Tobias Cramer.

TSG Balingen: 18 Punkte in den vergangenen sieben Spielen geholt

Seit Dienstag liegt der Fokus ganz auf dem Spiel in Balingen. Gegen die TSG zu punkten wird aber alles andere als leicht. In bislang sechs Partien ging der VfR Aalen sechsmal als Verlierer vom Platz. Im Hinspiel gingen die Aalener durch ein Tor von Sean-Andreas Seitz bereits in der zweiten Minute mit 1:0 in Führung. Doch Matthias Schmitz und Jan Ferdinand drehten die Partie zugunsten der Balinger. So schätzt Tobias Cramer den kommenden Gegner ein: „Es kommt ein enorm hartes Brett auf uns zu. In den vergangenen sieben Spielen hat die TSG Balingen 18 Punkte geholt.“ Der VfR-Coach betont, dass es keinen Spieler gibt, der aus der Mannschaft heraussticht. „Das macht Balingen aus. Es ist ein Kollektiv durch und durch, mit Spielern, die Zweitligaerfahrung haben. Sie können Situationen sehr gut antizipieren. Dabei finden sie auch die richtigen Mittel und treffen auf dem Platz die richtigen Entscheidungen“, erklärte Tobias Cramer. Trainiert wird die TSG Balingen übrigens vom früheren VfR-Spieler und später auch Geschäftsführer Martin Braun. Einer seiner Co-Trainer ist Lukas Foelsch, der ebenfalls für Aalen spielte.

Ali Odabas und Sascha Korb fehlen – Levin Kundruweit und Holger Bux kehren zurück

Ein Punktelieferant möchte der VfR Aalen am Samstag aber nicht sein, denn: „Wir sind gut gerüstet, weil wir auch mit Holger Bux und Levin Kundruweit zwei Rückkehrer im Training hatten“, so Cramer. An diesem Samstag muss der VfR Aalen auf Verteidiger Ali Odabas und Mittelfeldspieler Sascha Korb verzichten. Odabas fehlt aufgrund einer Roten Karte. Sascha Korb ist gelbgesperrt. Mögliche Startelf-Alternativen für Ali Odabas sind Michael Schaupp und Mehmet Bagci.