VfR Aalen: Wolf-Aussetzer wird von den Fans unterschiedlich wahrgenommen

So viel Schlagzeilen hat der VfR Aalen vermutlich letztmals in der 2. Liga bekommen. Nach (und während) des 2:1-Erfolgs beim VfB Stuttgart II in der Fußball-Regionalliga Südwest ist es letztlich auch nicht der VfR gewesen, über den man im Nachheinein spricht und auch sprechen muss, es war Trainer Uwe Wolf.

Und auf diese Schlagzeilen hätten sie bei den Schwarz-Weißen sicherlich verzichten können. Wolf wandte sich an die Stuttgarter Fanszene und machte mit seinen Armen eindeutige abwertige Bewegungen, brüllte dabei Dinge in Richtung der Supporter – das Echo ließ nicht lange auf sich warten, auch medial nicht. In einer der größten Fangruppen der Aalener kursiert das Video, was einen Teil des Wolf-Aussetzers dokumentiert, darunter haben die Fans ihre Kommentare abgegeben. „(...) Wer das geil findet, ist selber nicht mehr ganz normal!“ steht unter dem geposteten Video.

Nachvollziehbar

Eine nachvollziehbare Äußerung, könnte man meinen, doch die Meinungen zum Wolf-Ausraster gehen in der Fanszene auseinander. Ein User schreibt: „Wird wohl nicht ohne Grund so reagiert haben.“ Diese Aussage bekam über 20 Likes, fand also durchaus Unterstützer. Ähnlicher Tenor: „Ich find sowas geil, unter Vollmann (Trainer zu Drittligazeiten beim VfR Aalen, d. Red.) ist man fast eingeschlafen.“ Einer, dem die Wolf-Debatte auf den Geist geht, sagt: „Ich kann es nicht mehr lesen. Wolf hier, Wolf da. Und Hauptsache er soll raus. Dass wir aber seit Jahren mal wieder ganz ansehnlichen Fußball spielen, wir einen da draußen haben, der brennt - wenn auch manchmal ein Bisschen viel - und wir mittlerweile auch tabellentechnisch wieder ganz gut dastehen, wird völlig außer Acht gelassen.“

Gespannt auf die Reaktion

Der Verein hat mittlerweile ein Gespräch mit seinem Trainer angekündigt. Man darf gespannt sein, was daraus resultieren wird, ob dieser Auftritt Konsequenzen für den Übungsleiter haben wird. Das fragen sich auch einige Fans: „Bin gespannt, wie die VfR- Führungsriege darauf reagiert! Ganz peinlicher Auftritt! Sorry VfB- Fans!“ Dazu gab es in dem Fanforum auch gleich ein paar Ratschläge mit auf den Weg: „Völlig befremdlich, wie hier ein solches vereinsschädigendes Verhalten gut geheißen wird! Wer das im Betrieb in der Arbeitszeit macht, erhält völlig zurecht eine Abmahnung!“ Es scheint fast so, als hätte Wolf die Fanszene gespalten. „Das Video ist nach dem Spiel, in der 20. Minute war es noch schlimmer. Da hat er auch den Stinkefinger mehrmals hochgezeigt. (...)“, sagt ein Fan, der vor Ort dabei gewesen war. „Egal ob Sieg oder Niederlage. Dieser Trainer schadet dem Verein in der Außendarstellung extrem und hat mit Professionalität nichts zu tun. (...)“, ist die Meinung eines weiteren Users. Ein weiterer Beitrag in der Gruppe lautet: „Kreisligatrainer! Mehr nicht! Der ist doch nur noch da weil dieser pleiteverein kein Geld für einen neuen Trainer hat!“

Gefundenes Fressen

Einige wiederum sogar davon aus, dass Teile der Fanschaft den Ausraster des Trainers einzig als gefundenes Fressen nehmen. „Irgendjemand findet immer etwas am Trainer auszusetzen. Scheiße... zweimal gewonnen.. dann suchen wir doch mal die Fehler, die der Trainer gemacht hat... immer die gleichen... zum kotzen.“ Es wird spannend bleiben beim VfR und es wird spannend zu beobachten sein, wann und wie die Aalener an die Öffentlichkeit gehen – oder vielleicht sogar gar nicht. Spätestens dann dürften die Diskussionen in den Foren wieder losgehen, dort reden sie stets Tacheles. Ob nun für oder gegen den Trainer.