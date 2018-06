VfR Aalen: Vorsicht vor Lotte

Die knapp 15 Kilometer von Osnabrück nach Lotte sind die erste Herausforderung. Der VfR Aalen muss sich am Freitagabend möglicherweise durch den zähen Verkehr in Westfalen kämpfen, zwei Autobahnen und eine Bundesstraße laden förmlich zum Stau ein. Die Autobahnen sind berüchtigt für viel Stress. Der im Frimo-Stadion wartende Gegner könnte dem VfR bei seinem nächsten Auswärtsspiel ab 19 Uhr in der 3. Fußball-Liga auch unbequem werden.

Peter Vollmann, Trainer der Aalener, lässt sich in seiner Vorausschau auf die Sportfreunde Lotte nicht von deren jüngsten Debakel blenden. Das 0:5 der Lotter am Samstag in Paderborn war für ihn bei seiner Gegner-Analyse irrelevant - auch der 3:0-Hinspielsieg nach Toren von Torben Rehfeldt, Marcel Bär und Matthias Morys ist längst Geschichte.

Lottes Qualität im Mittelfeld

Das 1:0 aus dem vorigen Lotter Heimspiel gegen den FSV Zwickau nahm Vollmann in den Fokus. „Das kann man die Qualität der Mannschaft besser erkennen“, sagte der Coach. Etwa im Mittelfeld, das Vollmann hervorhob. Gegen die Zwickauer präsentierten sich die Sportfreunde als die aktivere Mannschaft, spielte sich viele Chancen heraus.

Von einer Stärke aus dem Mittelfeld heraus geht der erfahrene Übungsleiter auch am Freitag aus. „Wir rechnen damit, dass Lotte ein starkes Mittelfeld hat und auf den Außenpositionen stark besetzt ist“, so Vollmann. Nicht nur deshalb, auch mit dem Rückblick auf den 3:2-Erfolg gegen den Chemnitzer FC, schulte Vollmann sein Team im Training im „Zweikampf- und Abwehrverhalten“.

Ohne Überschwang ins Tecklenburger Land

Aus verlorenen direkten Duellen geriet der VfR zuletzt ins Hintertreffen „Wenn man drei Gegentore da bekommt, zwei Gegentore hier bekommt, dann wird das gewinnen schwer“, spielte Vollmann auf die jüngsten beiden Partien nach der Winterpause an.

Zuletzt drehte Aalen das Spiel. Und reist mit dem Gefühl des Sieges und einer guten Trainingswoche ins Tecklenburger Land. Dem Überschwang nach dem 3:2 gebot Vollmann Einhalt. „Mit einem Sieg entwickelt man eine Freude. Die war mir zu groß, das habe ich der Mannschaft auch gesagt“, konstatierte der Trainer.

Wer in der Startelf steht, hängt freilich von der Fitness und vom Einsatz ab. „Die Spieler die hinten dran sind, müssen in der Woche zeigen, dass sie spielen wollen“, so Vollmann. Veränderungen könnte es geben: Bei Mittelfeldmann Sebastian Vasiliadis steht die Chancen wegen eines Infekts bei „Fifty-Fifty“, für ihn könnte Rückkehrer Maximilian Welzmüller starten. Mattia Trianni (Infekt) fällt aus.

Vollmanns Auswahl muss robust sein, denn es komme in Lotte „intensive Arbeit“ auf den VfR zu. Bleibt zu hoffen, dass die Aalener von ihrer Herberge im benachbarten Osnabrück stressfrei anreisen.

Fakten zum Gegner: Sportfreunde Lotte

Die Chancen stehen nicht schlecht, dass der VfR Aalen bei den Sportfreunden Lotte seine Auswärtsbilanz aufpoliert. Die Westfalen gelten nicht als sonderlich heimstark. Ob der VfR seinen zweiten Auswärtssieg landet, hängt auch davon, wie er das Lotter Kollektiv stoppt.

Ein Mann ragt bei den Sportfreunden nicht heraus. Im Winter verließ der beste Torschütze Hamadi Al Ghaddioui der Verein gen Regensburg - er galt auch als bester Vorbereiter. Bester Torschütze in Lotte ist derzeit Maximilian Oesterhelweg mit fünf Treffern.