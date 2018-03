VfR Aalen verspielt in Würzburg 2:0-Führung

Vor dem Spiel gab es Glückwünsche für Michael Schiele. Per Anzeigetafel gratulierten Ralph Hasenhüttl und Stefan Ruthenbeck, zwei alte Weggefährten aus Aalener Zeiten, dem Geburtstagskind vor dem Spielbeginn. Schiele wurde an diesem Samstag 40. Nach Schlusspfiff durften sich Schiele und sein Kollege Peter Vollmann gegenseitig nur zu einem Punkt gratulieren. Der VfR Aalen trennte sich in seinem Auswärtsspiel in der Flyeralarm-Arena bei den Würzburger Kickers mit 2:2 (2:0) – da er eine 2:0-Führung verspielte.

Schiele war Co-Trainer unter Hasenhüttl und Ruthenbeck beim VfR, beide heute bekanntlich Bundesliga-Coaches, zudem Spieler und Chefscout. Sein Kollege Vollmann änderte die Startelf beim Aufeinandertreffen mit Schiele gegenüber dem 1:1 gegen Meppen auf drei Positionen. Für Thorsten Schulz, Marcel Bär und Torwart Raif Husic begannen Torben Rehfeldt, Gerrit Wegkamp und die Nummer eins Daniel Bernhardt.

Dessen Vorderleute hatten in der Anfangsphase viel Defensivarbeit zu verrichten, die Würzburger machten Druck. Doch mehr als ein gefährlicher Freistoß von Felix Müller neben das Tor musste der VfR aber nicht hinnehmen. Mitte der ersten Halbzeit fanden die Aalener besser ins Spiel – und schlugen beim ersten Fehler der Kickers zu. Nach einem missglückten Abwehrversuch von Sebastian Schuppan schloss Luca Schnellbacher per Flachschuss ins lange Toreck zum plötzlichen 1:0 ab in der 31. Minute. Würzburg wollte antworten, doch der VfR verteidigte gut – und schlug noch vor der Pause gnadenlos zum 2:0 zu. Matthias Morys nahm den Ball von Schnellbacher im Lauf mit und schob ihn ein (45.).

Abwehr steht gut – bis zur Schlussphase

In Durchgang zwei bekam Aalen die Partie zunächst immer mehr unter Kontrolle, die Abwehr um den starken Robert Müller stand gut. Die Kickers versuchten alles, doch Müller und Co. hatten mindestens einen Fuß dazwischen – bis zur Schlussphase. Beim 1:2 (76.) ging es zu schnell für den VfR: Nach einem Pfostenknaller des Ex-Aaleners und Kickers-Kapitän Sebastian Neumann staubte Orhan Ademi im Strafraum zum Anschluss ab. Die Würzburger drückten in der Folge auf den Ausgleich und wurden belohnt: Neumann schob die Kugel fünf Minuten vor dem Ende nach einem Eckball ins Tor zum 2:2. Ärgerlich: Beim Stand von 2:0 verpasste Morys vorne nach einer Flanke von Sascha Traut per Kopfball aus kurzer Distanz noch zu erhöhen.