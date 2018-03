VfR Aalen verpasst nächsten Sieg

Es sind die Wochen, in denen der VfR Aalen in der 3. Fußball-Liga personell auf dem Zahnfleisch geht. Zuletzt war die Mannschaft von Trainer Peter Vollmann trotzdem erfolgreich. Erst der Sieg gegen Großaspach, dann der Erfolg in Erfurt. Gegen den SV Meppen reichte es an diesem Samstag im Heimspiel nur zu einem 1:1 (1:1)-Remis.

Ja, sieben Spieler saßen auf der Bank, aber vor allem Offensivmänner aus der zweiten oder gar dritten Reihe. Im Vergleich zum Sieg in Erfurt rückte in der Abwehr Thorsten Schulz für Torben Rehfeldt (5. Gelbe Karte) in die Startelf. Immerhin spielte ein Mann aus der ersten Reihe vorne mit, kurzfristig entschied sich der Einsatz von Top-Torjäger Matthias Morys, der unter der Woche im Training eine Platzwunde erlitt.

Und die personifizierte Torgefahr der letzten Wochen legte gleich nach. Nachdem Morys in der zehnten Minute schon einmal vor dem Tor scheiterte mit seinem Abschluss, markierte er die Führung - sicher per Strafstoß (18.). Das 1:0 bedeutete sein fünfter Treffer im dritten Spiel. Wie es dazu kam: Luca Schnellbacher wurde zuvor im Strafraum von Jovan Vidovic umgerempelt.

Ausgleich kurz vor der Halbzeitpause

Auch nach dem 1:0 hatten die Aalener das Spiel wie von Beginn an unter Kontrolle ohne weiter zwingend zu werden. Meppen produzierte aus dem Spiel heraus auch wenig Konstruktives, zwei Schüsse, einer davon streichelte die Latte und eine Abwehr von Raif Husic lenkten den Fokus auf den VfR-Kasten. Husic ersetzte wieder den Infekt geschwächten Stammtorwart Daniel Bernhardt, der immerhin auf der Bank Platz nahm.

Die erlebte wie alle anderen Zuschauer in der Ostalb Arena kurz vor der Halbzeitpause noch den Meppener Ausgleich. Der VfR bekam den Ball nicht aus der Gefahrenzone, Marcel Gebers knallte ihn unter die Latte - 1:1 (45.). Eine Halbzeit mit viel Stückwerk, die über weite Strecken vor sich hin plätscherte, war beendet.

Durchgang zwei gestaltete sich ähnlich zäh, hochkarätige Chancen blieben Mangelwaren, Fernschüsse beider Mannschaften waren zu ungenau. Die Gäste spielten in der zweiten Hälfte etwas mutiger auf, Aalen kam über Konter - doch auch die blieben zu ungenau.

Auch weil sich der VfR zu viele Ballverluste leistete. Ein letztes Raunen ging drei Minuten vor dem Ende durchs Stadion, als ein Schnellbacher-Schuss von der Strafraumgrenze knapp neben das Tor strich. Letztlich konnten beide Mannschaften mit dem Punkt leben. Die Aalener fielen durch das Unentschieden auf den achten Tabellenplatz, verbuchten aber ihren 38. Punkt.