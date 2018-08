VfR Aalen verliert vor Rekordkulisse – 1:4

Zuschauerrekord: ja, gutes Ergebnis: nein. Fußball-Drittligist VfR Aalen hat am Samstagnachmittag verdient mit 1:4 (0:2) gegen 1860 München verloren – und steht nun nach fünf Spieltagen immer noch mit vier Punkten da. Immerhin: Das Spiel gegen die Löwen fand vor einer Rekordkulisse für Aalen in der 3. Liga nach dem Abstieg in 2015 aus der 2. Liga statt. 8212 Zuschauer – mit vielen 1860-Fans – schauten sich den kleinen Südschlager in der Ostalb Arena an.

Und die VfR-Anhänger sahen eine unveränderte Mannschaft. Gegenüber der Niederlage vor zwei Wochen in Meppen änderte VfR-Trainer Argirios Giannikis seine Startelf nicht – und die kam nicht gut ins Spiel. Die Löwen begannen besser, hatten die ersten beiden Chance, ehe der VfR durch Matthias Morys zum Abschluss kam – über ihn entfachten die Aalener in der ersten Halbzeit auch für die größte Gefahr mit seinen zwei Möglichkeiten vor und nach dem 0:1. 1860 musste auf seinen Bundesliga erfahrenen Stürmer Sascha Mölders verzichten – und war trotzdem gefährlich.

Dass 1860 in Führung ging, war einem Fehler von VfR-Torwart Daniel Bernhardt geschuldet. Er spielte den Ball zu kurz aus dem Strafraum, über Marius Willsch und Adriano Grimaldi kam die Kugel zu Nico Karger, der einschob. Das beflügelte die Münchner, sie erspielten sich Feldvorteile und waren dem 2:0 näher, was vor der Pause nach einem Konter auch fiel. Alessandro Abruscia spielte mit Karger Doppelpass und schoss ein. Karger hätte sogar zwei Minuten später noch erhöhen können.

Keine Aalener Aufholjagd

Die große Aalener Aufholjagd begann nach dem 0:2-Rückstand in Durchgang nicht. Die Sechziger blieben die präsentere und robustere Mannschaft – und die glücklichere. Mit einem direkt verwandelten Freistoß durch Abruscia erhöhten die Münchner auf 3:0 – wieder sah Bernhardt nicht gut aus, allerdings wurde er durch den vor ihm hochspringenden Simon Lorenz irritiert. Auch die nächsten beiden Szenen spielten sich vor dem VfR-Tor ab, der überstand diese aber.

Und setzte zu Beginn der Schlussphase noch einmal ein Zeichen. Mart Ristl traf per Flachschuss zum 1:3 eine gute Viertelstunde vor dem Ende. Doch spätestens das zweite Gegentor nach einem Standard machte für den VfR die Niederlage klar: Efkan Bekiroglu köpfte nach einem Freistoß von Phillipp Steinhart ein. Zu allem Überfluss sah Marian Sarr auch noch die gelb-rote Karte nach seinem zweiten Foulspiel.

Durch die bittere Heimpleite rutschten die Aalener auf den 17. Tabellenplatz ab. Als nächstes steht für das Team von Giannikis das Ländle-Derby der 3. Liga an. Am 3. September spielt der VfR bei der SG Sonnenhof Großaspach – dem ersten Montagspiel für die Aalener.