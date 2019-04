VfR Aalen verballert nächsten Sieg

Wer das Ergebnis liest, sagt sich: 1:2, ah okay, der VfR hat wieder einmal verloren. Zwei Mal hintereinander gewinnen können die eh nicht. Wer die Chancenanzahl liest, denkt sich: Das gibt es doch nicht. Und wer dann noch sieht, wie das Spiel gelaufen ist, und welche Leistung das Fußball-Drittliga-Schlusslicht VfR Aalen abgerufen hat, denkt sich: unfassbar.

Doch die Wahrheit im Fußball – und das ist das Ergebnis – hat an diesem Samstagnachmittag voll zugeschlagen im Rohrwang. Bei der 1:2 (0:1)-Niederlage des VfR, ausgerechnet gegen den Abstiegskampfkonkurrenten Sportfreunde Lotte, stand am Ende ein Resultat, das so gar nicht zum Spiel passt – aber irgendwie voll zur Saison der Aalener. Was die über die 90 Minuten plus ausgiebieger Nachspielzeit boten (fünf Minuten) in so einem richtig rustikalen, aber packenden Drittliga-Spiel war viel – mit viel zu wenig Ertrag.

Vor dem Spiel hieß es, auch von Seiten des Lotter Comeback-Trainers Ismail Atalan: Aalen hat Druck. Auch einige Journalisten wiesen dem VfR die Rolle der unter Druck stehenden Mannschaft zu. Und was machte der VfR? Druck! Hinterher musste Atalan feststellen: „Aalen hat einen guten Ball gespielt.“ Aber er nahm mit seiner Mannschaft – die ziemlich destruktiv auftrat – die so wichtigen Punkte mit.

Gefühlte 90 Minuten Dauerdruck reichten dem VfR in der Ostalb Arena nicht aus, um mehr als ein Tor zu erzielen – und dann waren da eben wieder diese Aussetzer, die der höchsten mal konternde Gegner „brutal effektiv“ ausnutzte. Das sagte Rico Schmitt, der Coach der Aalener – und genau das machte seine Mannschaft nicht. „Es hat vieles gepasst“, merkte Schmitt an – nur das Ergebnis nicht, aufgrund von „Chancenwucher“. In höchster Form.

Elf gute Möglichkeiten verballerte der VfR, davon vier bis fünf wirklich gute, wie auch der Coach in seinem Statement zum Spiel mit Bedauern konstatierte. Da waren allen voran die Angreifer Matthias Morys, Luca Schnellbacher und Petar Sliskovic „und und und“, wie Schmitt anmerkte und schon gar nicht mehr weiter aufzählte.

Schon in der ersten Halbzeit hätte es gut und gerne 4:0 stehen können. Es kam anders: Nach einem total verunglückten Klärungsversuch des eigentlich soliden Patrick Funk, der einen Ball im Sechszehner genau zu Paterson Chato spielte, traf dieser frei stehend per Flachschuss zum 1:0 (32.). Dem lief der VfR entschlossen hinterher, nach dem überraschenden Sieg in Kaiserslautern lag nichts näher als endlich einmal nachzulegen mit einem zweiten Sieg in Serie, in dieser so prekären Situation in der Tabelle. Immerhin schloss Sliskovic (der 1:0-Schütze auf dem Betzenberg) ein Mal ab, nach einer Stunde war es soweit in Folge eines Zuspiels von Schnellbacher.

Danach folgte die Phase, die nur schwer zu begreifen ist: In einem wahren Offensivwirbel erspielte sich der VfR ein halbes Dutzend Chancen – ehe der Gegner nach einem Eckball locker das 2:1 köpfte – der Ex-Aalener Maximilian Oesterhelweg auf Lottes Kapitän John Adam Sraith (83.). Tor. Stille. Es wurde ruhig in der Arena – in der vorher noch Klatschpappen für zusätzliche Lautstärker sorgten. Aalens Profis rannten trotzdem weiter auf das Lotter Tor an. Vergeblich.

„Wir sind noch nicht abgestiegen“, erklärte Schmitt und merkte aber völlig treffend an: „Es wird immer schwerer.“ Nach diesem 1:2 wuchs der Rückstand auf den Nichtabstiegsplatz wieder auf sieben Punkte an.