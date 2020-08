VfR Aalen stellt Hygiene-Konzept vor

Der erste Regionalliga-Spieltag der Saison 2020/2021 wird für den VfR bereits am kommenden Mittwoch, 2. September um 19 Uhr in der Ostalb Arena gegen den TSV Steinbach Haiger ausgetragen (“Aalener Nachrichten“ berichteten). Das letzte Testspiel steigt im Stadion an diesem Samstag, 14 Uhr, gegen den VfB Eichstätt (Regionalliga Bayern). Karten für die allein geöffnete Nordtribüne sind ausschließlich am Spieltag selbst ab 12.30 Uhr an der Tageskasse erhältlich. Vollzahler: 8 Euro, ermäßigt: 5 Euro. Voraussetzung für den Erhalt der Karten ist die vollständige Kontaktdatenangabe. Pro Person können 2 Tickets ausgegeben werden. Aufgrund der aktuellen Corona-Bestimmungen bittet der VfR, den Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten und einen Mund- und Nasenschutz zu tragen. Sobald das Kontingent von 450 Karten erreicht ist dürfen keine weiteren Karten verkauft werden.