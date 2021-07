VfR Aalen startet Kooperation mit VfB Stuttgart

Der VfR Aalen startet ab diesem Montag eine Zusammenarbeit mit dem VfB Stuttgart und wird mit dem Bundesligisten aus der Landeshauptstadt im Entwicklungs- und Grundlagenbereich des Nachwuchses kooperieren.

Dadurch sollen im Ostalbkreis frühzeitig Talente erkannt, in ihrem familiären Umfeld ausgebildet und langfristig sowohl sportlich als auch in ihrer Persönlichkeitsentwicklung gefördert werden. In den Gesprächen wurde sehr schnell deutlich, dass beide Partner identische Ideen und Visionen in Bezug auf Nachwuchsförderung haben.

„Ich freue mich, dass wir mit dem VfR Aalen einen weiteren starken Partner in unserem regionalen Netzwerk an Partnervereinen gewinnen konnten, mit dem wir gemeinsam die Talentsichtung und Talententwicklung im Ostalbkreis gestalten werden. Durch unsere Präsenz in Person von Torsten Haubrich vor Ort, Martin Steidle als Ansprechpartner und die Kollegen des VfR sowie die digitale Vernetzung sind wir zukunftsorientiert aufgestellt und freuen uns auf die gemeinsame Umsetzung unserer Ziele“, erklärt Thomas Krücken, Direktor des VfB-Nachwuchsleistungszentrum.

„Ich freue mich sehr, nach langen und ausführlichen Gesprächen auf Augenhöhe nun die Jugendkooperation zwischen dem VfR Aalen und dem VfB Stuttgart verkünden zu können. Die Jugendarbeit ist beim VfR Aalen stark in den Vordergrund gerückt und mit Hilfe des VfB Stuttgart können mit Sicherheit weitere wichtige Bausteine für die Weiterentwicklung unserer TAAlentschmiede gelegt werden. Gemeinsame Ziele zur Erkennung, Ausbildung und Begleitung von Talenten sollen zum gegenseitigen Vorteil der Vereine erarbeitet und erreicht werden. Die individuelle und altersspezifische Ausbildung der Kinder hat dabei absolute Priorität“, erklärt Giuseppe Lepore, Geschäftsführer des VfR.

„Über die Kooperation mit dem VfB Stuttgart freue ich mich sehr. Sie wird unsere Ausbildungsqualität nochmals verbessern und attraktiver gestalten. Das wöchentliche Talenttraining für die Jahrgänge U11 und jünger gibt uns in diesem Altersbereich völlig neue Möglichkeiten. Ich freue mich auf eine lange, vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit“, erklärt Martin Steidle, Jugendkoordinator des VfR.