VfR Aalen: Rico Schmitt ist neuer Trainer

Bis zum Schluss hielten sie den Namen unter Verschluss. Nun aber ist es raus: Der 50-Jährige Rico Schmitt übernimmt das Traineramt beim Fußball-Drittligisten VfR Aalen. In diesen Minuten gibt er seine erste Pressekonferenz beim Schlusslicht, um 15 Uhr steht die erste Trainingseinheit auf dem Plan.

Die Gremien des VfR Aalen und der 50-jährige Fußballlehrer verständigten sich auf einen ab sofort gültigen Vertrag bis 30. Juni 2020 – der Vertrag ist nur für die 3. Liga gültig. Bevor Rico Schmitt am heutigen Mittwoch das erste Training leitet, stellt er sich auf einer Pressekonferenz vor. Schmitt war als Trainer unter anderem für Erzgebirge Aue, Kickers Offenbach und den Halleschen FC tätig. Mit Aue gelang dem gebürtigen Chemnitzer der Aufstieg in die 2. Liga, den Halleschen FC und Kickers Offenbach hat er zum sportlichen Klassenerhalt geführt.

„Mit der nötigen Sorgfalt gehandelt“

Präsidiumsmitglied Sport Hermann Olschewski: „Wir haben in einer für den VfR Aalen alles andere als einfachen Situation mit der nötigen Sorgfalt gehandelt und gleichzeitig zeitnah die Weichen für einen sportlichen Neustart gestellt. Es freut uns, dass wir mit Rico Schmitt einen erfahrenen und zugleich ambitionierten Cheftrainer verpflichten konnten. Mit Rico Schmitt haben wir einen absolut erfolgshungrigen Trainer verpflichtet, der die 3. Liga genau kennt und weiß, auf was es in unserer Situation ankommt.“ Der VfR sei davon überzeugt, mit Schmitt den richtigen Trainer verpflichtet zu haben.

Schmitt selbst freue sich auf die Aufgabe. Der VfR sei ein Verein, „der sich momentan in einer sportlich schwierigen Situation befindet. Dennoch bin ich vom Potenzial der Mannschaft und des Vereins überzeugt.“