VfR Aalen peilt das nächste Ziel an

Irgendwie hat ihn jeder, den „Sessel der Zufriedenheit“. Bei Erfolgen oder erreichten Zielen sich zurückzulehnen, ist in gewisser Weise menschlich. Sollte aber nicht im Profisport sein. Da solle sich etwa der VfR Aalen nicht in den besagten Sessel zurück lehnen, erklärt Peter Vollmann. Der Trainer will mit dem VfR in der 3. Fußball-Liga noch mehr erreichen als 43 Punkte. Ab Freitag soll dieses Vorhaben beginnen, beim Auswärtsspiel gegen den FSV Zwickau um 19 Uhr.

Die 42-Punkte-Marke, die Vollmann in der Rückrunde zunächst ausgegeben hatte, ist nach dem gelungenen Spiel gegen Hansa Rostock (1:0) übersprungen, doch ziellos geht es in den letzten Wochen in der Ära Peter Vollmann nicht weiter. Der zum Saisonende scheidende Coach hat, Sportsmann wie er ist, eine neue Marke im Blick.

In den verbleibenden acht Partien versuchen die Aalener „die fünf davor zu kriegen“. „Da sind noch eine ganze Menge Punkte möglich.“ Das nächste Ziel: 50 Punkte. Das sei „ein schönes Ziel“. Damit wäre seine diesjährige Mannschaft „nicht weit davon weg, was wir letztes Jahr erreicht haben“. Zum Spielzeit 2017 waren es 48 Zähler. Bis dahin muss sein Team in dieser 3. Liga, wo - wie in anderen Profiligen auch - viel über die Einstellung geht, dieselbige noch oft zeigen. „Eine gute Einstellung ist Voraussetzung für alles.“

Wenn das Handwerkzeug streikt

Zum Beispiel in Zwickau. Freitagabend, es wird kalt sein, vielleicht Schnee liegen, ein kampfstarker da unbequemer Gegner warten - keine einfache Bedingungen. „Jeder weiß, der in Zwickau spielt: Das wird immer ein schweres Spiel“, merkt Vollmann an. Im Vergleich zum glorreichen Sieg gegen Rostock erwartet der Coach „ein komplett anderes Spiel“. Die Zwickauer verfügen über „eine sehr robuste Mannschaft“. Und die schlugen die Rostocker auch vor zwei Wochen mit 1:0. Die Aalener Rostock-Bezwinger haben gute Karten, auch in Sachsen aufzulaufen.

In Maximilian Welzmüller, der zuletzt fehlte, kehrt nur ein Spieler in den Kader zurück. Top-Torschütze Matthias Morys droht weiter auszfallen - auch nach dem Absitzen seiner Sperre aufgrund der fünften gelben Karte. Morys laboriert an einer Zehnagelentzündung. Dass der Offensivmann sein Handwerkzeug - den Fuß - einsetzen kann, bestehe laut Vollmann nur eine „Mini-Hoffnung“.

Die Hoffnung auf weitere Punkte hat der erfahrene Übungsleiter ohnehin. „Wenn wir uns so fokussieren können, wie es gegen Rostock der Fall war, dann ist eine Menge möglich“, sagt Vollmann. Platz vier wohl eher nicht (derzeit 13 Punkte Rückstand). Auch der würde den VfR für den DFB-Pokal qualifizieren. Aalen peilt diesbezüglich die Schiene WFV-Pokal an, wo am 11. April das Viertelfinale in Ulm ansteht. Auch dahingehend solle die Mannschaft „die Form halten.“ Die Saison hat auch 42 Punkten noch viel zu bieten. „Wir sollten nicht zufrieden sein“, unterstreicht Vollmann.