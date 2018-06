Fußball-Drittligist VfR Aalen hat an diesem Samstag sein erstes Testspiel der Saison mit 5:1 (2:1) gegen den VfL Neunheim & Friends gewonnen. Die Mannschaft von Neu-Trainer Argirios Giannikis tat sich dabei vor allem in der ersten Halbzeit vor rund 300 Zuschauern auf dem Sportplatz in Neunheim schwer gegen die Amateur-Auswahl. Nach einer frühen 1:0-Führung glichen die Gastgeber per Strafstoß durch Marius Gentner zwischenzeitlich aus.

In Durchgang zwei hatte der VfR, der zur Pause mit 2:1 führte, gegen die sich tapfer geschlagene Auswahl von Kreis- und Bezirksliga-Spielern zahlreiche Chancen das Ergebnis noch in die Höhe zu schrauben. Drei weitere Tore gelangen noch.

Giannikis wechselte in der Halbzeitpause komplett durch - so soll es an diesem Sonntag um 15 Uhr auch laufen, wenn der VfR sein zweites Testspiel, diesmal geht es gegen das Auswahlteam „SSV Stimpfach & Friends“, begeht.