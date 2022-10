Regionalligist VfR Aalen meldet Insolvenz an

Der Regionalligist VfR Aalen hat an diesem Mittwoch einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Aalen gestellt. Mit einem Schreiben wendet sich das VfR-Präsidium um Michael Weißkopf Walter, Höffner und Charlotte Helzle an die Öffentlichkeit: „Im Fußball beginnt die Planung für eine neue Saison bereits zu Anfang des Jahres.

Auch wir haben diese Planung Anfang 2022 fertiggestellt in der Erwartung, dass die Effekte von Corona auslaufen und somit eine Rückkehr zum normalen Geschäft mit Einnahmen auf „Vor-Corona-Niveau“ möglich ist. Diese ist für Profifußball auch notwendig. Die Entwicklung im Zuge von Ukrainekrieg, Energieverteuerung und Inflation hat leider gegen uns gearbeitet.

Die Zuschauerzahlen von früher rund 2300 bei Heimspielen haben sich bei durchschnittlich 1200 Besuchern eingependelt. Sport und speziell Fußball im Regionalligabereich lebt zu ca. 85 Prozent von Sponsoring. Während Corona hat sich das Volumen an Sponsorengeldern jedoch stark verringert.

Sponsoren reagieren zurückhaltend

Wir haben umfangreiche Maßnahmen ergriffen, um neue Partner zu gewinnen. Dabei mussten wir jedoch erfahren, dass auch mögliche neue Unterstützer aus wirtschaftlichen Erwägungen extrem zurückhaltend reagieren. Selbstverständlich wurde mit Rücksicht auf die sinkenden Einnahmen das Kostengerüst des VfR auf das unbedingt Notwendige reduziert. Unser großer Dank gilt an dieser Stelle ausdrücklich den vielen Sponsoren und Unterstützern, die uns jahrelang die Treue gehalten haben und ohne die Profifußball auf der Ostalb die letzten Jahre nicht möglich gewesen wäre.

Darüber hinaus gilt unser Dank aber auch allen Mitgliedern, Fans, Zuschauern und Mitarbeitern unseres Vereins. Wir haben für Sie die letzten Jahre mit größtmöglichem Engagement gekämpft, um den Verein in bessere und ruhigere Zeiten zu führen. Fazit: Für einen Verein in der Regionalliga wird eine wesentlich größere Basis an Unterstützung benötigt.

Wir haben viele mögliche Firmen und Personen dazu angesprochen und Verbesserungen erreicht, deren Umfang jedoch den Bedarf nicht abdeckt. Dazu haben auch Altlasten aus der letzten Insolvenz und der dritten Liga beigetragen. In der Regionalliga war es unter den äußeren Umständen der letzten drei Jahre nicht möglich, neben den laufenden Kosten auch noch einen mittleren sechsstelligen Betrag auszugleichen.

Mehr Informationen am Donnerstag

Wir sind nach wie vor fest überzeugt, dass es für den VfR einen Platz in der Region gibt und er eine wichtige Funktion für unseren Standort erfüllen kann. Die Jugendarbeit leistet unschätzbare Dienste für die Jugendförderung. Wir werden gemeinsam mit dem Insolvenzverwalter alles versuchen, einen Insolvenzplan auszuarbeiten, umzusetzen und den VfR Aalen in ein finanziell und sportlich ruhiges Fahrwasser zu führen.“

Am Donnerstag wird der VfR bei einer Pressekonferenz über das weitere Vorgehen informieren.